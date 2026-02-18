Nova glazbena priča Coolinsa snimana je na čarobnom Lanzaroteu!

Na domaću glazbenu scenu stigla je nova emotivna priča koja već na prvo slušanje osvaja iskrenošću i snagom poruke.

Glazbena scena bogatija je za još jednu snažnu i emotivnu premijeru – Coolins je objavio novi singl ''Bez tebe ne ide'', pjesmu koja nosi snažnu poruku o ljubavi, pripadanju i unutarnjoj snazi koju pronalazimo u drugoj osobi. Već pri prvom slušanju jasno je kako se radi o pjesmi koja ima potencijal postati osobna himna mnogih slušatelja.

Stihovi, iza kojih stoji Petar Brkljačić, odišu iskrenošću i jednostavnošću koja pogađa srž emocije. Melodija se razvija prirodno, bez pretjerivanja, dopuštajući tekstu i vokalu da dođu do punog izražaja. Coolins svojom interpretacijom donosi autentičnost i toplinu koja pjesmu čini osobnom, gotovo ispovjednom.

Video spot sniman je na Lanzaroteu, otoku poznatom po dramatičnim prirodnim kontrastima, što se savršeno uklopilo u tematiku pjesme. Pješčane dine, crne vulkanske stijene i beskrajni ocean stvaraju vizualni spektakl koji dodatno naglašava snagu emocije i poruke.

''Bez tebe ne ide'' nije samo pjesma – to je priča, osjećaj i trenutak koji publiku vodi na putovanje kroz ljubav, sjećanja i nadu.

''Htio sam da pjesma zvuči toplo i iskreno, a da spot vizualno odvede publiku na putovanje. Lanzarote nam je pružio upravo to – širinu, kontrast i emociju u svakom kadru'', kazao je pjevač.