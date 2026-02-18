Pretraži
Nova glazbena priča Coolinsa snimana je na čarobnom Lanzaroteu!

Piše showbuzz.hr, Danas @ 14:22 Clubzone komentari
Coolins Coolins Foto: PR

Na domaću glazbenu scenu stigla je nova emotivna priča koja već na prvo slušanje osvaja iskrenošću i snagom poruke.

Sandra Bagarić uživala u sunčanoj šetnji Maksimirom
Sandra Bagarić nakon sivih dana pronašla razlog za sreću, ovaj ju je prizor oduševio!
Priča o Heather Locklear
Burne godine ostavile su trag: Još se pamti incident u kojem je gotovo odgrizla nos bivšem
Gdje su danas Ant & Seb nakon viralnog X Factor nastupa?
Sjećate se njih? Svoj viralni neuspjeh pretvorili su u karijeru, danas su veliki humanitarci
Camila Cabello pozirala u crvenom bikiniju, fotke objavila na Instagramu
Vatreno crveni bikini istaknuo prirodne obline kubanske ljepotice!
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Goran Višnjić upozorio na ekološku katastrofu u Sisačko-moslavačkoj županiji
Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?''
Provokativna čipka otkrila njezinu stražnjicu i potaknula reakcije koje ne prestaju
Provokativna čipka otkrila njezinu stražnjicu i potaknula reakcije koje ne prestaju!
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
Kako imati tijelo poput Margot Robbie? Njezin trener otkrio je par trikova
Kako imati tijelo poput najpoznatije plavuše na svijetu? Njezin trener otkrio je nekoliko trikova
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Ruben Van Gucht šokirao objavom nakon vijesti o razvodu od Blanke Vlašić 3
Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
Blanka Vlašić dobila razvod od Rubena Van Guchta 3
Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela
Obitelj Jean-Michel Nicoliera traži od Srbije izručenje njegova ubojice i odštetu
Ultimatum Srbiji: Traže da hitno izruče Monstruma zbog ubojstva Jean-Michela Nicoliera
Dječji vrtić u Slavonskom Brodu ispisao djecu, incspekcija
Vrtić naprasno ispisao djecu, stigla im inspekcija, a iz Grada se pravdaju: "To nije provedivo"
Tužiteljstvu BiH stigle prijave protiv Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu
Thompson prijavljen zbog koncerata u Širokom Brijegu
Sydney Sweeney predstavila je kolekciju ''Midnight Snack''
Jesu li nove fotke fatalne plavuše u donjem rublju najprovokativnije dosad?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Zašto nikad ne biste trebali izlijevati kipuću vodu u kuhinjski sudoper?
Zašto nikad ne biste trebali izlijevati kipuću vodu u kuhinjski sudoper?
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Ovo je kostim godine! Maškare u Zagrebu nasmijale društvene mreže
Ovo je kostim godine! Maškare u Zagrebu nasmijale društvene mreže
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji
Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
Njemačka televizija napravila "nedopustivi potez": Prikazali snimke koje "nisu trebale biti emitirane"
Njemačka televizija napravila "nedopustivi potez": Prikazali snimke koje "nisu trebale biti emitirane"
Drama Pije Vučinić, savez potvrdio: "Pala je u nesvjest nakon doping kontrole"
Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
Vinicius Jr. otkrio izjavu zbog koje je prekinuta utakmica Real i Benfice
Poznato što je Argentinac rekao Viníciusu? Zbog ovoga je prekinut susret Lige prvaka
Neponovljiva scena na ZOI-ju: Tenu Hadžić ganjao oteti pas, ostala bez finala
VIDEO Neponovljiva scena na ZOI-ju: Hrvatsku olimpijku u finišu utrke ganjao odbjegli pas
Tajne prošlosti: Tko je kriv ako ne ona?
Tajne prošlosti: Tko je kriv ako ne ona?
U dobru i zlu: Ne vjeruje mu ni riječ – ljudi se ne mijenjaju bez razloga
U dobru i zlu: Ne vjeruje mu ni riječ – ljudi se ne mijenjaju bez razloga
Tajne prošlosti: Tako bi im dobro došao novac – hoće li ipak prihvatiti ponudu?
Tajne prošlosti: Tako bi im dobro došao novac – hoće li ipak prihvatiti ponudu?
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Tjedni jelovnik fina jela na žlicu od 16.2. do 22.2. 2026.
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Imena za djevojčice koja znače snagu
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
Isabeau Levito u kostimu inspiriranom Audrey Hepburn
Je li ovo bilo najljepše izdanje na ledu ikada? Oživjela je kultnu scenu i eleganciju Audrey Hepburn
Hrvatska, Slovenija, Srbija, BiH: 10 najljepših montažnih kuća
Montažne kuće sve su popularnije: Pronašle smo 10 najljepših kuća za život
