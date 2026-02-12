Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela

Blanka Vlašić službeno se razvela od belgijskog novinara Rubena Van Guchta.

Vijest o razvodu nije iznenadila javnost jer je već neko vrijeme bilo očito da je njihov brak u ozbiljnoj krizi.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Van Gucht je, naime, dulje razdoblje na društvenim mrežama javno dijelio detalje iz svojeg privatnog života i bliskih odnosa s drugim ženama, što je dodatno potaknulo nagađanja o raspadu braka.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Kako piše portal vjerujem.hr, Blanka je za suprugovu nevjeru saznala još tijekom trudnoće. U pokušaju da opravda svoje postupke, Van Gucht je tvrdio da su on i Blanka živjeli u tzv. otvorenom braku. Ta je tvrdnja izazvala brojne reakcije, no Blanka se o tome nije javno očitovala, nastojeći sačuvati privatnost i dostojanstvo sebe i svoje obitelji.

Objašnjeno je i zašto je Blanka šutjela o svemu.

''Vidi se da se tu branilo dostojanstvo žene i dostojanstvo obitelji, Blanka je jedna hrabra žena. Odlučila je zaštititi sebe, dijete i na neki način i svojeg bivšeg supruga ne uključujući se u medijske polemike, naslikavanja, a on je na zagonetan način privukao pažnju hrvatske javnosti. Da se nije oženio s Blankom, za njega nitko ne bi znao. Naši su se površni mediji zalijetali u njega i pratili svaku njegovu objavu na Instagramu, što mu je dizalo rejting među curicama koje su jurile za njim. Blanka je trpjela, ali junački podnijela priču do ovih dana, kad je došao i razvod'', objašnjeno je u videu na gore spomenutom portalu.

Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022. godine, a u studenom su dobili sina Monda.

O otvorenom braku Ruben je prvi put progovorio u jednoj emisiji 2024. godine. Više se prisjetite OVDJE.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

