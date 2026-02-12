Joey se zauvijek oprostila od Dawsona: ''Teška srca pišem ove riječi''

Katie Holmes i James Van Der Beek godinama su glumili Joey i Dawsona, a sada se od njega oprostila dirljivim riječima.

Katie Holmes oprostila se dirljivim riječima od Jamesa Van Der Beeka, kolege s kojim je dijelila nezaboravne godine tijekom snimanja kultne serije ''Dawson’s Creek''.

U emotivnoj, rukom pisanoj poruci podijeljenoj na Instagramu prisjetila se njihove mladosti, zajedničkih scena, smijeha i razgovora koji su obilježili jedno posebno razdoblje njihovih života.

James Van Der Beek, Katie Holmes Foto: Profimedia

''James, Hvala ti. Dijeliti prostor tvoje mašte je sveto – disati isti zrak u zemlji mašte i vjerovati da su srca jedno drugome sigurna u svom izražavanju. To su neka od sjećanja, zajedno sa smijehom, razgovorima o životu, pjesmama Jamesa Taylora – pustolovine jedinstvene mladosti.''

''Hrabrost. Suosjećanje. Nesebičnost. Snaga. Poštovanje prema životu i djelima kojima se živi s integritetom život pretvara u umjetnost – stvaranje prekrasnog braka, šestero djece pune ljubavi – putovanje jednog heroja.''

''Oplakujem ovaj gubitak sa srcem koje prihvaća stvarnost njegove odsutnosti i s dubokom zahvalnošću za trag koji je ostavio. Kimberly i djeco, uz vas smo – uvijek. I uvijek ćemo biti tu da vas obasipamo ljubavlju i suosjećanjem.''

Ispod objave dodala je još nekoliko riječi.

''Teška srca pišem ove riječi. Puno je toga što tek treba prihvatiti i shvatiti. Neizmjerno sam zahvalna što sam bila dio Jamesova životnog puta. Bio je istinski voljen. Kimberly, volimo te i uvijek ćemo biti uz tebe i tvoju prekrasnu djecu.''

James Van Der Beek, Katie Holmes Foto: Profimedia

Podsjetimo, James i Katie u kultnoj seriji utjelovili su Dawsona Leeryja i Joey Potter, prijatelje iz djetinjstva čiji se odnos kroz godine pretvarao u složenu ljubavnu priču. Upravo je njihova povezanost bila okosnica radnje koja je pratila odrastanje, prve ljubavi i životne dileme mladih u malom obalnom gradiću.

Val podrške nakon smrti zvijezde ''Dawson's Creeka'', za njegovu obitelj prikupljeno više od milijun dolara. Više o tome pisali smo OVDJE.

OVDJE pročitajte srceprajuć oproštaj njegove supruge.

