Brunejski princ i ljepotica hrvatskih korijena otkrili ime novorođene kćeri, nosi posebno značenje

Romantična kraljevska priča koja je početkom 2024. oduševila svijet sada je dobila svoje najljepše poglavlje – sin brunejskog sultana, princ Abdul Mateen, i njegova supruga Anisha, princeza hrvatskih korijena, postali su roditelji djevojčice te podijelili prve fotografije i njezino ime.

Sin brunejskog sultana, princ Abdul Mateen, i njegova supruga Anisha (princeza hrvatskih korijena) prošli su tjedan dobili svoje prvo dijete – kćer, a sada su javnosti pokazali i prvu fotografiju bebe te otkrili njezino ime.

Malena se zove Zahra Mariam Bolkiah.

Princ se oglasio na Instagramu uz kratku i dirljivu poruku: ''Zahra Mariam Bolkiah. Anisha i ja neizmjerno smo zahvalni nevjerojatnom timu u JPMC-u na izvanrednoj brizi i podršci, a hvala i svima na lijepim željama.''

Uz poruku su podijelili fotografiju na kojoj on i Anisha drže bebu u naručju — snimljenu u njihovu domu, gdje se u pozadini nazire podloga za igru i ormarić s nekoliko igračaka.

Službeno priopćenje sultanova ureda potvrdilo je da je princeza Anisha rodila u nedjelju, 20. šabana 1447. hidžretske godine, što odgovara 8. veljače 2026., u 8:50 ujutro. Rođenje je obilježeno i tradicionalnim ceremonijalima, uključujući i 17 topovskih hitaca u palači Istana Nurul Iman.

Ime Zahra arapskog je podrijetla te se najčešće prevodi kao 'cvijet' ili 'blistava', dok je srednje ime Mariam varijanta imena Marija, koja nosi i obiteljsku simboliku – upravo se tako zovu majka princa Abdula Mateena i majka princeze Anishe (Siti Mariam).

Tko je princeza Anisha – ljepotica hrvatskih korijena?

Princeza Anisha Rosnah binti Adam, rođena Anisha Isa Kalebic, potječe iz vrlo posebne obiteljske priče. Rođena je 6. studenog 1994. u Londonu; njezin otac Ivica Adam Kalebic dolazi iz Hrvatske, dok je majka Siti Mariam Isa iz važne brunejske obitelji.

Anisha je odrasla u Bruneju i školovala se na učilištu Jerudong International School, a diplomirala je moderne jezike i europske studije na Sveučilištu Bath u Ujedinjenom Kraljevstvu, uz dodatne studije u Madridu. Tečno govori nekoliko jezika, uključujući engleski, francuski, malajski i španjolski.

Njezin djed Pehin Datuk Haji Isa suosnivač je uspješne zrakoplovne kompanije i bio je dugogodišnji savjetnik brunejskog sultana.

Anisha je vlasnica modnog brenda Silk Collective, koji je osnovala nakon studija, a ima i svoju turističku agenciju.

S princem ju je navodno spojila ljubav prema sportu, a on je i dugogodišnji prijatelj njezina brata Daniala Deena Isa-Kalebica. Inače, zgodni princ također je studirao u Velikoj Britaniji i diplomirao je međunarodnu politiku na King's Collegeu u Londonu.

Par su povezali i dugi prijateljski i obiteljski odnosi – njihove obitelji su povezane desetljećima, a Anishin brat Danial Deen Isa-Kalebic blizak je prijatelj princa Mateena.

Vjenčanje je bilo spektakularno: desetodnevna ceremonija održana je u siječnju 2024., uključujući tradicionalne i raskošne rituale koji su privukli pažnju medija diljem svijeta.

