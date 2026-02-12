Hoćete li gledati Doru večeras? Recite nam u anketi!

Večeras se održava prvo polufinale Dore 2026., u anketi nam recite jeste li uzbuđeni zbog prve večeri.
Večeras je na rasporedu prvo polufinale Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije.3 vijesti o kojima se priča bomba od žene Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše ''Volim vas svim srcem'' Zadnja objava na Instagramu preminulog glumca lomi srca, podijelio ju je nekoliko dana prije smrti ''Duša naša...'' Veliko slavlje u obitelji kćeri hrvatskog tajkuna, pohvalila se fotkama na Instagramu
Na pozornicu u Zagrebu će stati prvi natjecatelji koji će pokušati osvojiti publiku i osigurati mjesto u velikom finalu.
U prvom polufinalu očekuje nas 12 nastupa:
1. Lima Len – Raketa
2. Jasmina Makota – Higher
3. Ananda – Dora
4. Toni Sky – O ne!
5. Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra
6. Ema Bubić – Vrijeme za nas
7. Noelle – Uninterrupted
8. Alen Đuras – From Ashes To Flame
9. Fenksta – Memento Mori
10. Cold Snap – Mucho Macho
11. ToMa – Ledina
12- LELEK – Andromeda
U anketi OVDJE nam možete reći tko je vaš favorit.
Kako glasati na Dori? U finalu je jedna stvar drugačija nego u polufinalnim večerima, više pročitajte OVDJE.
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Sekunda do katastrofe: Nezgoda s kostimom umalo ih je koštala fijaska na Olimpijskim igrama
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Ljubavna priča završila je prerano, iza legendarnog glumca ostala je supruga sa šestero maloljetne djece