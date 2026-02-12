Hoćete li gledati Doru večeras? Recite nam u anketi!

Večeras se održava prvo polufinale Dore 2026., u anketi nam recite jeste li uzbuđeni zbog prve večeri.

Večeras je na rasporedu prvo polufinale Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije.

Na pozornicu u Zagrebu će stati prvi natjecatelji koji će pokušati osvojiti publiku i osigurati mjesto u velikom finalu.

U prvom polufinalu očekuje nas 12 nastupa:

1. Lima Len – Raketa

2. Jasmina Makota – Higher

3. Ananda – Dora

4. Toni Sky – O ne!

5. Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra

6. Ema Bubić – Vrijeme za nas

7. Noelle – Uninterrupted

8. Alen Đuras – From Ashes To Flame

9. Fenksta – Memento Mori

10. Cold Snap – Mucho Macho

11. ToMa – Ledina

12- LELEK – Andromeda

