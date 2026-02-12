Ema Bubić najavljuje nastup prvoj polufinalnoj večeri Dore: ''Početak nastupa je namjerno malo dramatičan...''

Ema Bubić nastupit će večeras, u prvoj polufinalnoj večeri, pod rednim brojem šest.

Najmlađa ovogodišnja natjecateljica Dore, 17-godišnja Ema Bubić, predstavit će se večeras u prvoj polufinalnoj večeri s pjesmom ''Vrijeme za nas''. Riječku pjevačicu publika je upoznala kroz televizijski show Superstar, no na Doru dolazi s indie pop pjesmom koja je predstavlja na izravniji i osobniji način. Ema stiže na pozornicu Dore u prvoj polufinalnoj večeri pod rednim brojem šest.

Pjesma ''Vrijeme za nas'' objavljena za diskografsku kuću Dancing Bear, unazad nekoliko tjedana nalazi se i na HR Top 100 listi najemitiranijih singlova u domaćem eteru, dok sam video spot samo na YouTubeu broji preko 320.000 pregleda.

Ema Bubić - 1 Foto: PR

Da nas čeka zaista sjajan nastup potvrđuje Ema s malim uvidom što se sprema.

"Početak nastupa je namjerno malo dramatičan, možda čak i pomalo 'scary'. Naime, htjeli smo odmah uvesti publiku u emociju pjesme, kao mali trenutak napetosti prije nego što se sve otvori. Ali nema brige… Do kraja nastupa svi ostaju živi" ekskluzivno otkriva Ema te nadodaje: "Kroz koreografiju i scenu željeli smo približiti priču o suočavanju sa strahovima i oslobađanju. Jedva čekam da publika prođe taj put zajedno sa mnom."

Autorica pjesme je Lara Pilepić, a Ema ističe kako ju je osvojila već pri prvom slušanju.

''Odmah sam osjetila da u toj pjesmi mogu biti potpuno svoja. Kao da govori ono što ponekad ne znam izreći naglas'', poručuje uoči nastupa.

Za scenski pokret zaslužna je koreografkinja Martina Hrlić Rogić, a Ema će na pozornici biti u pratnji dviju plesačica. Koreografija je podređena priči pjesme, s naglaskom na suptilnost i međusobnu povezanost izvođačica, dok u središtu ostaje glas.

Za Emu Bubić možete glasati pozivom na broj 065224406 ili slanjem SMS poruke DORA06 na broj 60006.

Videospot je sniman u Baški na otoku Krku, mjestu koje Ema veže uz obitelj i odrastanje. Zimski pejzaž, more i ogoljena priroda vizualno prate atmosferu pjesme. Režiju potpisuje Kristina Barišić, a minimalistički pristup dodatno naglašava intiman karakter ''Vrijeme za nas''.

Ema se glazbom bavi od ranog djetinjstva, a posljednjih godina oblikuje izraz između suvremenog popa i suptilnijeg, alternativnog senzibiliteta. Nastup na Dori za nju je važna točka, ali prije svega prilika da pred velikom publikom ostane vjerna vlastitom izričaju.

