Mile Kekin kao odgovor Andreju Plenkoviću objavio navijačku pjesmu: ''Znam da su mjesta za dočeke već zauzeta, ali...''

Mile Kekin predstavio je pjesmu "Hrvatska je raj na zemlji", nastalu kao reakciju na komentare premijera Andreja Plenkovića.

Mile Kekin predstavlja pjesmu "Hrvatska je raj na zemlji", koja je nastala kao reakcija na nedavna društvena događanja.

"Ovom pjesmom želio sam se okušati u žanru sportske i navijačke pjesme. Uronio sam u svijet emocija koje prate velika sportska natjecanja i pokušao napraviti pjesmu koja funkcionira kao dio šire sportske atmosfere – one koja se stvara oko natjecanja, dočeka i zajedničkog navijanja, s naglaskom na energiju sporta i publike. Svjestan sam da ovo nikada neće biti pjesma za doček zlatnih, srebrnih ili brončanih sportaša jer su ta mjesta već odavno zauzeta, ali mislim da je pjesma sasvim primjerena za dočeke sportaša koji osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto", govori Mile Kekin.

Pjesmu prati i prigodan navijački videospot, koji je snimljen u Berlinu pod kreativnom palicom Dinka Šimca. Glavnu ulogu igra poznati umjetnik i performer te odnedavno gastarbajter Siniša Labrović.

Mile Kekin - 2 Foto: Menart Promo

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zlatnim nastupom i golotinjom poručio je zbogom voljenom sportu, ali i dalje ima neizbrisiv grijeh

O snimanju spota Labrović kaže:

"Sjedim doma bez posla i perspektive, skriven od sebe ko grumen pamuka u pupku, kad zazvoni poruka. 'Ovdje Mile Kekin, onaj pjevač. Napisao sam pjesmu za neki izazov pa bih ti je poslao... Ako ti se svidi, imam i prijedlog – ali razmisli brzo. Volio bih da snimimo spot i da sve bude gotovo do ponedjeljka.' Poznata hrvatska žurnost i efikasnost – mogli bismo mi Nijemci tu nešto naučiti. Otvorim link: Hrvatska je raj na zemlji. O, reko', nostalgija mi je otvorena rana, sad mi ti još samo zasoli. Od ulaska u pjesmu do izlaska doživio sam jednu od najbržih transformacija u životu – od upaučenog i prašnjavog klupka pretvorio sam se u vrišteće, smijuće i razdragano biće puno nade. Sjajni stihovi prošiveni napadačkim mišungom rocka, punka, marša, mariačija i limene glazbe. 'Dolazim, Mile, da snimamo!' Dan i pol kasnije sjedimo u indijskom restoranu, ošamućeni curryjem i cjelodnevnim špartanjem po zimskom Berlinu. Pitam Dinka i Mileta hoće li stići sve to montirati i zašto je uopće prihvatio izazov. Kaže Mile: 'Kad domovina zove, moramo se dati."

Mile Kekin - 1 Foto: Menart Promo

Ovu pjesmu Kekin je objavio nakon prošlotjednog dočeka brončanih rukometaša, nakon što je premijer Andrej Plenković u govoru spomenuo i njega.

"Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga. Karikiram, nastojim se našaliti. Imam dojam da je ekipa iz 'Moramo', pardon, iz Možemo, promašila 'ceo fudbal'. Sve su promašili i shvatili su to", kazao je Plenković.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Procurili hirovi bivše kraljevske snahe: Peglali su joj čak i najlonke, a naranču cijedili pred njom

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Prva objava folk-zvijezde usred skandala u kojem se našla nakon poroda!

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete ga? Pomalo zapušteno izdanje rastužilo je fanove TV legende

Pogledaji ovo Celebrity Nema više skrivanja romanse? U viralnom videu spominjala se i mama vozača Formule 1!