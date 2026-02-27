"Što joj se dogodilo s licem?" Atraktivna plavuša pokrenula lavinu komentara viralnom snimkom

Rosie Huntington-Whiteley izazvala je raspravu nakon viralne snimke s događanja u Sydneyju na kojoj su neki primijetili da izgleda drugačije.

Rosie Huntington-Whiteley potaknula je raspravu na društvenim mrežama nakon što je video u kojem manekenka izgleda primjetno natečeno tijekom nedavnog intervjua na pozornici u Sydneyju postao viralan.

Snimka 38-godišnje Britanke u razgovoru s glavnom urednicom Vogue Australia, Christine Centenera, na događanju Vogue Forces of Fashion izazvala je brojne reakcije obožavatelja koji su komentirali njezin izgled.

"Što se dogodilo s Rosienim licem?", "Izgleda tako drugačije", "Izgleda potpuno drugačije nego na svojim fotografijama."

Neki su uspoređivali snimku uživo s njezinim pomno uređenim objavama na društvenim mrežama, pa je jedan korisnik primijetio: "Kad ti Instagramm fotke ne odgovaraju videima uživo."

Ipak, nisu svi smatrali da ima razloga za uzbunu. Neki su je stali braniti i ponudili jednostavnija objašnjenja za njezin izgled.

"Ljudi se trebaju smiriti oko njezina lica", "Doslovno je stigla u Sydney prije 2-3 dana nakon dugog interkontinentalnog leta. Jet lag je stvaran, a samo osvjetljenje može potpuno promijeniti kako netko izgleda na fotografijama."

Rosie, koja s glumcem Jasonom Stathamom ima dvoje djece, godinama se smatra jednim od najupečatljivijih prirodnih lica modne scene.

Iako manekenka Victoria’s Secreta nikada nije javno govorila o estetskim zahvatima, u intervjuu za C Magazine 2019. godine izrazila je rezerve prema sve većoj popularnosti kozmetičkih korekcija.

"Mislim da treba donositi zaista informirane odluke, to bi bio moj savjet", rekla je kada su je pitali o estetskim zahvatima.

"Kad god želite nešto polutrajno ili trajno promijeniti na sebi, bilo da je riječ o tetovaži, operaciji nosa ili puno filera u licu, mislim da morate donositi pametne odluke, biti informirani i birati promišljeno, kako biste znali da ste učinili sve što je potrebno."

Plavuša je promjene na svom licu tijekom godina uglavnom pripisivala prirodnim procesima.

"Smršavjela sam, skinete aparatić, naučite se šminkati, naučite gdje nanijeti sjenčanje, koja vam boja kose najbolje pristaje, koji oblik obrva – sve te stvari čine veliku razliku."

