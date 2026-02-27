Jolina najstarija kći objavila fotke s dečkom iz najromantičnijeg grada na svijetu!

Iva Čagalj, kći Joška Čagalja Jole, s dečkom Davidom uživala je u Parizu.

Kći Joška Čagalja Jole, 19-godišnja Iva Čagalj, ovih je dana boravila u Parizu, a dojmove s putovanja podijelila je na Instagramu. Na fotografijama je pokazala da joj društvo pravi dečko David.

Par je uživao u poznatim pariškim restoranima i kafićima, među ostalim i u legendarnom Café de Flore na Boulevardu Saint-Germain. Posjetili su i Eiffelov toranj te razgledali svjetski poznate muzeje poput Louvrea i Musée d’Orsaya.

Jednom prilikom i Jole je progovorio i o dečku svoje najstarije kćeri.

'Mogu iskreno reći, momak je odličan, predivan. Imao sam ga priliku dobro upoznati, ali oni su još mladi, neka žive svoje živote, neka se školuju, putuju, ali uglavnom zadovoljan sam njezinim odabirom. Nadam se da je i on. I lijepo je kad ih gledaš onako sa strane malo, ja govorim, znao sam da će doći taj dan, kud prije, ali eto, došao je', rekao je za IN magazin.

Iva je jedan od rijetkih televizijskih istupa također dala za IN magazin, a što je rekla, otkrijte OVDJE.

