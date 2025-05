Prvi televizijski intervju Joline kćeri Ive: ''Izgledam kao mama, ali karakterno sam ista tata''

S dolaskom toplijih dana sve je bogatiji društveni život grada podno Marjana. Brojna poznata lica okupila su se na izložbi splitskog fotografa Ivana Gudića. A najveću pažnju plijenila je Jolina najstarija kći Iva, koja je prvi televizijski intervju dala našem Gordanu Vasilju za IN magazin.

Splitska društvena krema okupila se na samostalnoj izložbi jednog od najtalentiranijih lifestyle fotografa nove generacije Ivana Gudića, kojom je pokazao najbolje od svojeg desetogodišnjeg rada, zahvaljujući kojem je postao vrlo tražen među domaćim zvijezdama.

''Ispred njega se jednostavno osjećam opušteno, kao da je član obitelji. I on meni uvijek govori da mi je treći sin.'', govori Renata Lovrinčević Buljan.

''Ja volim lagane ljude, bez stresa i tu smo se našli ja i on, to nema dalje. Njega svi nešto požuruju, a Gudić viče pomalo.'', govori Jole.

''Prvi modeli su mi bili obitelj i prijatelji, susjede, susjedi i onda oni objave sliku pa ih pitaju tko je to slikao? Gudić. Amo zvat Gudića i tako je sve to skupa krenulo.'', priča Ivan Gudić.

A pred Ivanovim objektivom uživa i nova IT djevojka, kći popularnog Jole, Iva Čagalj.

''Evo jučer sam bila na krizmi. Ja mislim da mi je 100 ljudi reklo da izgledam kao mama, ali karakterno ista tata. I to mi je trenutno jedini opis kojeg dobivam, ništa drugo.'', govori Iva.

Lijepa 18-godišnjakinja, koju na društvenim mrežama prati 110 tisuća ljudi, u posljednje vrijeme izaziva veliko zanimanje javnosti.

''Malo me to šokiralo, iskreno da ti kažem. Nekako, sve mi je ovo postalo novo, iako su od rođenja kamere put mene, nas, ali se interes sad baš fokusirao na mene i to mi je wow. Nisam to baš očekivala.'', priznaje Iva.

Za besprijekoran stil ove maturantice zaslužna je njezina majka Ana.

''Ja gledam što je obukla, je li moje nešto uzela.'', našalila se majka Ana Čagalj.

Složnu majku i kćer ljudi često pitaju jesu li sestre.

''Svi mi to govore, to je nemoguće. Ali onda ne znam je li to neka uvreda za mene da ja izgledam kao baba ili? Nije mi jasno.'', šali se Iva.

Uvijek nasmijana Iva planira upisati studij u metropoli, a uz Zagreb je veže i dečko David, s kojim je u vezi od prošlog ljeta.

''Definitivno, on nije za kamere, to uvijek govori. Ovo mu je sve novi svijet otkad je sa mnom.'', priznaje Iva.

''Ma on je super dečko, baš dobar. Prekrasan, prepristojan, premiran, sve suprotno od nje'', opisuje Ivina mama Ana.

A u ljubavi ide i našoj zlatnoj olimpijki Barbari Matić. Nakon što je krajem godine prekinula šestogodišnju vezu, srce splitske sportske heroine osvojio je srpski džudaš i džudo sudac Filip Đinović.

''Ja sam stvarno presretna i zadovoljna sad kako mi život ide i kako mi je tako da uživam.'', otkrila nam je Barbara Matić.

Bivša Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan, koja je prije mjesec dana ušla u peto desetljeće života, ne krije koliko je ponosna na osamostaljenje svojeg starijeg sina Borne, koji brani za slovenski nogometni klub Bravo.

''I kuha, i čisti i jako sam ponosna na njega. Koliko god nije kući to toliko radio, mi smo radili za njega. On zaista to sad radi sam, sve mu je uredno i skuhano.'', priča Renata.

A jedan od naših najzgodnijih sportaša Jerko Marinić Kragić već godinama mami ženske uzdahe, snimajući vatrene kalendare Barakuda.

Sudeći prema atmosferi na sjajnoj izložbi Ivana Gudića, poznati Splićani jedva čekaju neko novo zajedničko druženje.

