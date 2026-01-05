Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama

Željko Bebek je u tri braka dobio tri kćeri i jednog sina. Iako je velika dobna razlika između njegove djece, Bebek priznaje - roditeljstvu je uvijek pristupao na isti način. U kakvom je odnosu sa starijim kćerima, ali i kakve komentare već dugo sluša na račun svojih godina i vitalnosti, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać za IN magazin.

U prosincu je proslavio 80.rođendan, ali kad je u pitanu Željko Bebek godine ništa ne znače. Ni na pozornici ni izvan nje.

''Čuj ima ona anegdota koju sam čuo kad mi je bilo 50 godina, pa mi je netko rekao da u tim godinama čovjek treba shvatititi da 50 nije početak kraja nego kraj početka'', mudro nam je rekao Željko.

Željko Bebek - 2 Foto: In Magazin

Nekad kad ga čovjek gleda pomisli pa otkud mu ta energija?

''To me već 20 godina pitaju i drago mi je da mogu uvijek isto odgovoriti - moj život inspirira glazba, putovanja i valjda to stvara tu energiju koja ti je potrebna'', priča Željko.

Osjeća li da ga publika pomlađuje?

''Naravno, posebno sam sretan što je zadnjih skoro 10 godina sa mnom u društvu stalno moj Zvone koji svojom mladošću inspirira ne samo mene nego i cijeli bend. Zbog mene dolaze straije generacije, a zbog Zvone i mojih pjesama naravno i mlađe'', priča Željko.

Od četvero Bebekove djece samo se sin Zvonimir ozbiljno bavi glazbom. Na svakom je očevom koncertu s gitarom pored njega.

''Da, jako sam ponosan. Zvone je zbilja mladić zbog kojeg nisam samo ja ponosan nego svi koji ga znaju'', priznao je Željko.

Željko Bebek - 4 Foto: In Magazin

Kad bi sagledao sve svoje životne uspjehe, bi li rekao da su baš djeca taj najveći životni uspjeh?

''Apsolutno, ja sam oduvijek obiteljski čovjek bez obzira koliko sam uspjeha ili neuspjeha prolazio kroz život u vezi s obitelji, ali Ružica i ja smo stvorili lijepu uzornu obitelj, prekrasnu djecu'', priča nam Željko.

Željko Bebek - 5 Foto: In Magazin

Željko ima dvije starije kćeri i dvoje mlađe djece, u kakvim je odnosima sa starijim kćerkama?

''Pa kao što je to uobičajeno, najstarija kćer je već prešla 50 godina, a najmlađa kćer ima tek 20 i koju, ali generalno odnosi su fini. Ja sam naravno više u kontaktu s mlađima jer njima još trebam pomoći da idu onim putem kojim oni žele i kojim ja mislim da bi trebali. Stojim na raspolaganju ne samo ovim mladima već i starijim kćerkama Silviji i Biancu.

Željko Bebek - 3 Foto: In Magazin

Roditeljstvo u mlađim godinama ili zrelijim, koje su razlike?

''Nisam nikad bio otac starog kova. Prema djeci sam uvijek dosta liberalan i satram da oni imaju pravo izabrati svoj put sve dotle dok ne zaškripi pa da ih posavjetujem da bi možda mogli nešto i promijeniti'', zaključio nam je Željko.

Ispunjen i sretan i kao otac i kao suprug, a omiljen među publikom - što više Bebek može poželjeti na pragu devetog deteljeća života?

Ispunjen i sretan i kao otac i kao suprug, a omiljen među publikom - što više Bebek može poželjeti na pragu devetog deteljeća života?



