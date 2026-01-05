Ma da se rastopiš! Chef Vukadin raznježio prizorom preslatke nasljednice

Chef Vukadin sa suprugom Katarinom ima dvoj dječice, a na njegovom Instagramu sada je osvanula fotka preslatke nasljednice.

Član žirija popularnog kulinarskog showa MasterChef i priznati chef, Stjepan Vukadin, oduševio je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja otkriva njegovu nježniju stranu.

Naime, na svojoj priči podijelio je preslatku fotografiju svoje kćerkice Eli, koju je izvorno na Instagramu objavila njegova supruga Katarina.

U jednostavnoj, kućnoj atmosferi, djevojčica je pozirala s plišanom igračkom u rukama, dok je njezin tata prizor ponosno podijelio na Instagrmu.

Inače, par osim kćerkice ima i sina Gabrijela. Chef je nedavno na društvenim mrežama podijelio i niz toplih i emotivnih fotografija s božićnog obiteljskog fotošutinga.

Stjepan Vukadin Foto: Nova TV

