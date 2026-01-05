Nećete vjerovati gdje su se sreli Enes Vejzović i Filip Juričić: ''Pobjegli od Ante i Crnog!''

Svijet je malen, a to su na vlastitoj koži ovih dana iskusili glumci Enes Vejzović i Filip Juričić, koji su se sasvim slučajno susreli u egzotičnom Tajlandu.

Glumci popularne domaće serije ''U dobru i zlu'' Enes Vejzović i Filip Juričić doživjeli su pravo putničko iznenađenje – i to na drugom kraju svijeta.

Naime, dvojac se sasvim slučajno susreo u Tajlandu, što je nasmijalo i iznenadilo njihove pratitelje na društvenim mrežama.

Susret je zabilježen fotografijom, a Enes Vejzović nije propustio priliku sve začiniti duhovitim opisom.

''…al da ćemo se sresti na Thailandu… e to mu ne bih vjerovao'', napisao je Enes uz objavu.

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić o selidbi nakon razvoda: ''Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila''

Neočekivani susret kolega i prijatelja pokazuje koliko je svijet zapravo malen, čak i kada se radi o egzotičnim destinacijama poput Tajlanda.

Enes Vejzović, Katarina Baban i Marija Klanac - 3 Foto: Nova TV

Iva Mihalić, Filip Juričić i Mirna Medaković Stepinac Foto: Nova TV

Fotografija je brzo privukla pažnju fanova serije, koji su u komentarima oduševljeno pozdravili ovaj spontani crossover izvan malih ekrana.

''Velja i Joca grade nešto na Puketu!'', ''A lijepo ti je rekao 'Srest ćemo se mi još!' De, vidi pošto je kila žohara'', ''Eto vas ko sijamski blizanci, a odi i sličite ko dva brata'', ''Lijepa sudbina'', ''Pobjegli od Ante i Crnog'', ''Gdje Veljko, tu i Joco'', neki su od komentara gledatelja serije, od kojih su brojni povukli paralelu upravo s njihovim likovima.

Enes Vejzović - 1 Foto: Nova TV

Iva Mihalić i Filip Juričić Foto: Nova TV

Enis se našalio i s njihovim ulogama.

''S najvjernijim thailandskim gledateljem serije 'U dobru i zlu', gospodinom Kwong Bar Taijem'', napisao je uz fotografiju njih dvojice s Tajlanđaninom.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ozloglašeni princ nepotizma: Tko je sin uhićenog venezuelskog predsjednika?

Kako su u Tajlandu Novu godinu dočekali Enes i njegova supruga Bojana Gregorić Vejzović s obitelji, pogledajte OVDJE.

Bojana Gregorić Vejzović - 3 Foto: Instagram

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kao scena iz filma: Ovaj prizor dokaz je da joj godine ne znače ništa!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Trenutak je mogao završiti neugodno, ali supruga milijardera se izvukla bez greške

Pogledaji ovo Celebrity Njihovo malo čudo: Naš vatreni objavio fotografije s kćerkicom na poseban dan!