Pola estrade došlo na promociju novog albuma Nine Badrić: ''Žena je legenda od koje se može puno učiti!''

Jučer je u Zagrebu Nina Badrić predstavila svoj novi album. Došli su je podržati brojni poznati i to ne samo kolege glazbenici, već i glumci, sportaši, i svi o njoj imaju samo riječi hvale. Sve o novom albumu, ali i zašto se nikad nije smatrala zvijezdom, Nina je podijelila s našom Julijom Bačić Barać.

Kad Nina Badrić nakon 15 godina objavi novi album, onda ne čudi da joj čestitke stižu sa svih strana, Tako je bilo i na promociji albuma, na kojoj su se slušale nove pjesme, ali i probranim riječima razgovaralo o Nininoj, više od 30 godina dugoj, uspješnoj karijeri.

''Nina ima najljepšu karijeru na svijetu zato jer ju je izgraidla isključivo na svojim pjesmama i svojoj osebujnoj interpratciji'', izjavila je Ivana Husar.

In Magazin: Nina Badrić - 3 Foto: In Magazin

''Meni je Nina baš ono diva, dama, imala sam ju par puta priliku slušati uživo i stvarno uživam u boji glasa i u pjesmama i mislim da je ona jedna vrijednost naša velika'', govori Daria Lorenci.

Album "Moji ljudi" donosi 15 pjesama, većinu publika još nije čula, ali imat će priliku na koncertu u Lisinskom u svibnju.

Ovo je malo tradicionalniji način objave albuma, sve pjesme nisu poznate publici.

''Ako 15 godina nisam objavila novi album, onda je pošteno da to bude i 15 novih pjesama. Jako sam sretna kad vidim sve ove ljudi koji su danas tu kolege, prijatelje, suradnike. Mnogi od nas se i privatno duržimo i posjećujemo tako da, lijepo je imati ovakve ljude'', govori Nina.

A sudeći prema odgovorima, Nina je zaista omiljena na estradi.

''Legenda, skroz jedna legenda, imala sam priliku biti privatno s njom, žena je legenda od koje se može puno učiti i koja je prošla sve i svašta'', govori Sandra Perković.

''Spontana, radosna i uvijek nekako nosi tu dječju iskrenost u sebi'', opisala je Ninu Ivana Husar.

''Nina je drug, netko tko će ti uvijek dati dobar savjet kad ti baš treba i drago mi je da je tu, da i dalje stvara da se mi mladi i dalje imamo na koga ugledati'', govori Damir Kedžo.

In Magazin: Nina Badrić - 5 Foto: In Magazin

Kedžo čuva čak i njezine stare kasete i nije jedini.

''Ja kad sam bila mala meni su jedini uzori bili Nina Badrić i Vanna dok je ila u E.T.ju, i ja sam to po cijele dane slušala'', priznala nam je Lidija Bačić.

Što bi ona mala, mlada Nina s početka karijere rekla ovoj danas?

''Stvarno si daleko dogurala, način na koji si napravila karijeru, evo kapu ti skidam. Bitan je bio način na koji se stvara neki uspjeh, meni je bio bitan. Vrlo pošteno i korak po korak, i taj način je nešto na što sam najviše ponosna'', govori Nina Badrić.

In Magazin: Nina Badrić - 4 Foto: In Magazin

I bilo je to na jedan teži način.

''Da, to tada nije bilo lako. Kada sama kreneš s 20 godina u ovaj posao, to te ili potopi do dna ili te napravi u najsnažniju ženu na svijetu, a u mom slučaju je Bogu hvala ispalo ovo drugo'', kaže Nina.

''Za mene osobno su najveći uzori bili Gabi Novak, Sanja Doležal koje se tu moglo sresti preko trga kako idu s tržnice i nose ribu, grincek''.

Cijeli razgovor s Ninom pogledajte u prilogu IN magazina.

