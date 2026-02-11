Neopisiva sreća! Naš fitness trener i supruga postali roditelji trojki

Popularni dubrovački trener i njegova supruga obitelj su proširili za čak tri člana.

Naš fitness trener i magistar kineziologije Denis Dilberović i njegova supruga Leila 2026. godinu započeli na najljepši mogući način – s čak tri razloga za slavlje.

Naime, početkom godine par je postao roditelj trojki. Radosnu vijest podijelili su s pratiteljima na Instagramu - dobili su dječaka i dvije djevojčice. Fotke pogledajte OVDJE.

''Bog nam je povjerio tri mala života. Mi smo dobili cijeli svijet'', napisao je ispod fotki na društvenim mrežama Dilberović.

Uslijedio je još jedan video na Instagramu na kojem je par pokazao kako izgleda njihov život s trojkama.

''Buđenja svaka tri sata. Pelene, bočice, nošenje iz sobe u dnevni boravak. Malo sna, puno rutine i još više ljubavi. Nije uvijek lako, ali je neprocjenjivo. Svaki umor ima smisao kad znaš za koga to radiš. Snaga nije samo u treningu. Snaga je u prisutnosti, strpljenju i zajedništvu'', stoji ispod objave na Instagramu.

O detaljima roditeljstva Dilberović pričao je i za Slobodnu Dalmaciju te se prisjetio dana kada su on i supruga saznali da će dobiti trojke.

"Prvo smo pomislili da je neka zabuna, onda smo osjetili ogromno uzbuđenje, ali u jednu ruku i strah kako će se odvijati trudnoća, hoće li kasnije sve biti u redu. A sugrađani koji imaju iskustvo s trojkama uistinu su rijetki, ali je Leila ipak uspjela stupiti u kontakt s gospođom Leom, majkom petero djece. Ona i suprug su nakon dvoje starijih radili na trećem djetetu i umjesto jednog dobili njih čak troje. Leina iskustva bila su nam od velike koristi, pomogla nam je savjetima kako se u prvim tjednima nositi s prinovama", ispričao je za Slobodnu Dalmaciju.

