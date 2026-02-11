Preminuo bubnjar kultnog rock-benda, tužnu vijest potvrdili shrvani kolege

Andrew Ranken preminuo je u 73. godini, a članovi benda The Pogues tužnu su vijest potvrdili emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Bubnjar grupe The Pogues, Andrew Ranken, preminuo je u 73. godini, a tužnu vijest potvrdili su na društvenim mrežama kolege iz kultnog benda.

''S dubokom tugom objavljujemo odlazak Andrewa Rankena, bubnjara, osnivača i srce The Poguesa. Andrew, hvala ti na svemu, na tvom prijateljstvu, duhovitosti i velikodušnosti duha, i naravno na glazbi. Zauvijek ćeš biti naš pravi prijatelj i brat. Naše misli i ljubav u ovom tužnom i teškom trenutku uz njegovu su obitelj", stoji u izjavi koju potpisuju Spider Stacy, James Fearnley i Jem Finer.

Iako službeni uzrok smrti nije objavljen, poznato je da se Ranken godinama borio s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću, piše Daily Mail.

The Pogues Foto: Profimedia

Ranken je s grupom nastupao od 1983. do 1996. godine, a potom im se ponovno pridružio u razdoblju od 2001. do 2014.

The Pogues Foto: Profimedia

Vijest o njegovoj smrti dolazi nešto više od dvije godine nakon što je u studenom 2023. preminuo legendarni frontmen benda Shane MacGowan.

