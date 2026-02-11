Legendarnog glumca i dalje proganja nerazjašnjena smrt supruge, čudne okolnosti ni danas nikome nisu jasne

Legendarni holivudski glumac Robert Wagner proslavio je 96. rođendan u intimnoj obiteljskoj atmosferi, a dirljive fotografije s proslave i emotivne poruke ponovno su probudile sjećanja na njegovu veliku ljubav, Natalie Wood.

Holivudska legenda Robert Wagner u utorak je proslavio svoj 96. rođendan, a intimne trenutke s obiteljskog slavlja podijelila je njegova pokćerka Natasha Gregson Wagner.

Natasha (55) objavila je niz fotografija na društvenim mrežama, pokazujući slavlje u toploj, obiteljskoj atmosferi. Na jednoj od fotografija Wagner puše svjećice na čak dvije rođendanske torte, okružen najmilijima.

Druga fotografija prikazuje ga nasmiješenog u restoranu, za koji se čini da je poznati francuski Cache Cache u Aspenu u Coloradu, gdje je nosio njihov prepoznatljivi šešir.

Slavlju je prisustvovao i njegov unuk Riley (19), sin Katie Wagner (61), koju je glumac dobio u braku s pokojnom Marion Marshall. U jednom od emotivnijih trenutaka, Wagner je fotografiran kako se opušta na kauču dok mu Natasha daje nježan poljubac u glavu.

Prostor oko bazena bio je posebno uređen za proslavu – ukrašen svjetlima i velikim instalacijama s njegovim inicijalima RJ (Robert John) te brojem 96. Natasha je dodatno dirnula pratitelje objavivši i fotografiju iz 1972. godine na kojoj je kao djevojčica u londonskoj zračnoj luci Heathrow s majkom Natalie Wood, očuhom Wagnerom, polusestrom Katie i bakom Marijom.

Na službenom Instagram profilu glumca podijeljena je i zahvala obožavateljima: ''Hvala vam svima na rođendanskim željama! Znam da će RJ biti oduševljen i počašćen kada pročita sve poruke.''

Prije tri mjeseca bila je 44. godišnjica smrti njegove supruge, legendarne glumice Natalie Wood, koja se 1981. utopila uz obalu otoka Catalina u južnoj Kaliforniji. Imala je samo 43 godine.

Ona je u studenom 1981. otišla čamcem s njihove jahte uz obalu otoka Catalina. Par je te večeri pio s Natalijinim kolegom iz filma ''Brainstorm'', Christopherom Walkenom, danas 82-godišnjakom, a glumica je otišla na spavanje prije muškaraca. Njezino tijelo pronađeno je sljedećeg dana.

Wood je Natashu dobila s producentom Richardom Gregsonom, za kojeg se udala 1969. godine. Nakon razvoda 1972., ponovno se udala za Wagnera, s kojim je već bila u braku od 1957. do 1962. Njihova zajednička kći Courtney rođena je 1974. godine.

Okolnosti Natalijine smrti desetljećima su izazivale spekulacije. U vrijeme tragedije smrt je proglašena slučajnim utapanjem, no nakon ponovnog otvaranja slučaja 2011. uzrok smrti izmijenjen je u utapanje i drugi neutvrđeni čimbenici. Wagner je bio označen kao osoba od interesa, ali nikada nije uhićen, a 2022. službeno je oslobođen tog statusa.

Natasha je godinama javno branila očuha. U svojoj knjizi ''More Than Love, An Intimate Portrait of My Mother, Natalie Wood'' iz 2020. godine napisala je kako nitko u njezinoj obitelji nikada nije dovodio u pitanje Wagnerovu ljubav prema njezinoj majci niti njegovu tugu zbog njezine smrti.

''Moj otac nikada ne bi naudio mojoj majci niti bi propustio spasiti je da je znao da je u opasnosti'', poručila je.

''Nitko u mom svijetu nije dovodio u pitanje ljubav mog oca prema mojoj majci niti njegov očaj zbog njezina gubitka. Nikada ne možemo sa stopostotnom sigurnošću znati kako je moja majka završila u vodi.''

Wagnerova karijera započela je 1950-ih filmovima poput ''The Happy Years'' i ''Teresa'', a širu popularnost stekao je filmom ''A Kiss Before Dying''. Ipak, svjetsku slavu donijela mu je serija ''Hart to Hart'' (1979. – 1984.), u kojoj je uz Stefanie Powers glumio bogatog milijunaša Jonathana Harta koji sa suprugom rješava zločine iz hobija. Serija je postala kultna i i danas se uspješno reprizira.

Kasnije je ostvario zapaženu ulogu u filmu ''Austin Powers: International Man of Mystery'' (1997.), čime je osvojio i novu generaciju gledatelja.

Od 1990. godine u braku je s glumicom Jill St. John, s kojom se poznaje još od 1950-ih.

