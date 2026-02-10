Sjećate se njega? U Vatikanu se zakleo na doživotnu ljubav 20 godina mlađoj brineti

Josh Lucas poznat je po slojevitim ulogama, ali i ljubavnoj priči koja je privukla pažnju.

Gotovo 25 godina nakon što je prvi put stigla pred publiku, jedna romantična komedija iz ranih 2000-ih ponovno se našla u središtu pažnje i mnoge podsjetila na vrijeme kada su ljubavne priče na filmu bile jednostavne, emotivne i neodoljivo šarmantne.

Riječ je o filmu ''Sweet Home Alabama'', domaćoj publici poznatom i pod nazivom ''Šminkerica sa sela''. Uz Reese Witherspoon, publiku je osvojio i Josh Lucas u glavnoj muškoj ulozi.

Njegova karijera traje više od 25 godina, a tijekom tog razdoblja izgradio je prepoznatljiv glumački put, birajući raznolike i često zahtjevne uloge. Publika ga je tijekom godina gledala u nizu poznatih filmskih i televizijskih projekata, od velikih holivudskih produkcija do ozbiljnijih drama.

Pojavio se u filmovima ''Genijalni um'', ''Hulk'', ''Posejdon'' i ''Izazivač: Le Mans '66'', dok je televizijska publika posebno zapamtila njegove uloge u serijama ''Yellowstone'', ''Tvrtka'' i ''Palm Royale''. Upravo ta širina uloga pokazuje njegovu glumačku svestranost i razlog je zbog kojeg je, unatoč tome što se rijetko gurao u prvi plan, ostao stalno prisutan i relevantan.

U privatnom životu uvijek je bio suzdržan i daleko od javnih istupa. Bio je u braku s književnicom Jessicom Ciencin Henriquez, s kojom je 2012. godine dobio sina Nou Reva Maurera, piše People.

Ljubav nije potrajala, ali je nekoliko godina kasnije u njegov život ušla Brianna Ruffalo, meteorologinja i reporterka s nominacijom za Emmyja. Upoznali su se 2022. godine u restoranu dok je Josh snimao seriju ''Palm Royale''. U lipnju 2024. godine par se zaručio, a sretan trenutak podijelili su i na društvenim mrežama.

Prema objavljenim snimkama, prosidba se dogodila u restoranu dok je bend u pozadini svirao akustičnu verziju pjesme ''Can't Help Falling in Love'' Elvisa Presleyja.

''Posljednje dvije godine, na svaki način i svakoga dana, ova prekrasna duša učinila je mene i moj život boljim, dubljim i potpunijim. Neizmjerno sam zahvalan i presretan što je rekla 'da'. Jako te volim, Brianna. I hvala našim obiteljima te svim ljudima i mjestima koji su ovo učinili mogućim. Svjestan sam da sam imao nevjerojatnu sreću'', napisao je tada glumac na društvenim mrežama.

Njihova ljubavna priča okrunjena je brakom 2025. godine na intimnoj ceremoniji unutar zidina Vatikana. Par je sretne vijesti potvrdio crno-bijelim fotografijama, uz emotivne poruke zahvale obitelji i najbližima. Svoj su poseban dan opisali kao ostvarenje sna, a objave su ubrzo prikupile brojne čestitke i lijepe želje.

Poznato je i da je između njih razlika od 20 godina, no to nikada nije bila prepreka njihovoj vezi. Naprotiv, par je od početka pokazivao koliko su povezani, a njihova ljubavna priča dokaz je da godine nisu presudne kada se radi o pravoj bliskosti i razumijevanju.

