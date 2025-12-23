Znate li koja je koja? Ne, ne vidite duplo, ovo su poznata plavuša i njezina kći!

Reese Witherspoon i njezina kći Ava zbunile su Instagram nevjerojatnom sličnosti.

Glumica Reese Witherspoon na Instagramu je podijelila niz obiteljskih trenutaka koje je zabilježila uoči Božića. Posebnu pozornost privukla je fotografija na kojoj pozira sa svojom 26-godišnjom kćeri Avom Phillippe, koja nevjerojatno nalikuje na slavnu majku.

Zvijezda filma ''Plavuša s Harvarda'' rijetko dijeli privatne trenutke, no ova objava brzo je postala viralna – i to zahvaljujući dojmu da gledamo dvije identične osobe.

Ava, koja je ime dobila po glumačkoj divi Avi Gardner, dodatno je pojačala sličnost s majkom otkako se iz smeđe vratila u plavu kosu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Massimov grob u Zadru na treću godišnjicu smrti prekriven cvijećem i svijećama

Komentari obožavatelja preplavili su objavu.

''Kako tvoja kći izgleda više kao ti nego ti sama!", "Vau, morala sam dvaput pogledati jer nisam znala koja si ti! Tako ste lijepe – obje", ''Dame, pa vi ste zapravo blizanke'', ''Dvojnice'', ''Ma iste ste'', '', ''Obožavam vas, izgledate odlično'', ''Lica su vam identična'', samo je dio komentara s Instagrama.

Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan snažnom porukom oglasio se nakon veličanstvenog finala Supertalenta!

Avu je Reese dobila u braku s Ryanom Phillippeom, s kojim je bila od 1999. do 2006. godine. Bivši supružnici imaju i sina Deacona.

Poznata plavuša ponovno se udala 2011. godine za Jima Totha. Njihov brak trajao je 12 godina, a razvod su službeno objavili u ožujku 2023. godine.

U srpnju ove godine otkriveno je da ponovno ljubi kada je vrućim poljupcima na jahti potvrdila vezu s europskim bogatašem. Tko je on, saznajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Tri godine bez Massima: Nitko nije slutio što se događalo iza pozornice na njegovu zadnjem koncertu

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Mila Horvat plijenila je poglede u ovoj haljini s posebnim detaljima koji oduzimaju dah

Pogledaji ovo Zanimljivosti Claudia Schiffer zaradila je bogatstvo za samo 60 sekundi glume u ovom božićnom klasiku!