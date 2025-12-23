Mila Horvat plijenila je poglede u ovoj haljini s posebnim detaljima koji oduzimaju dah

Mila Horvat očarala je sve prisutne na posebnom događanju u raskošnoj haljini koja joj je savršeno pristajala.

Mila Horvat zasjenila je mnoge svojim glamuroznim izdanjem na svečanoj dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora, tamo se našla u ulozi voditeljice. Za ovu važnu prigodu odabrala je efektan model u nježnoj, svijetloj nijansi koji nije prošao nezapaženo.

Nosila je dugačku, pripijenu haljinu ukrašenu raskošnim perlicama, koje su tvorile zanimljiv geometrijski uzorak, dodatno naglašavajući njezinu figuru. Prozirni dijelovi u gornjem dijelu haljine suptilno su otkrivali kožu, no u vrlo elegantnom tonu, dok su kratki rukavi i zatvoreni dekolte održali klasičnu dozu profinjenosti.

Mila Horvat Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kosa joj je bila nježno valovita i spuštena, a styling je upotpunila decentnim naušnicama i prstenom. Svoje zapaženo izdanje Mila je podijelila i na društvenim mrežama te otkrila nešto više o njemu - kreacija je to Matije Vuice.

"Veliki Dan hrvatskog sporta 2025. Uvijek je čast biti u društvu hrvatskih sportskih velikana", napisala je.

Mila Horvat Foto: Instagram

Objava je izazvala brojne reakcije, a komentari su bili prepuni emotikona, koji su otkrili oduševljenje njezinih pratitelja.

Što kažete na izdanje Mile Horvat? Prekrasna je, kao i uvijek!

Mila Horvat Foto: Instagram

Mila je u rujnu napravila pravu pomutnju prizorima u vjenčanici, a više o tome pisali smo OVDJE.

