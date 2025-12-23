Nije se štedjelo: Ovako su hrvatski Kardashiani dočekali prinovu kod kuće!

Posebni trenuci u životu pamte se zauvijek, a Matea Vanjorek jedan od najemotivnijih odlučila je podijeliti s javnošću – pokazala je kako je njezina obitelj uredila dom za dolazak nje i novorođenog sina Marlona.

Obitelj Vanjorek, koju mnogi nazivaju hrvatskom verzijom obitelji Kardashian, ovih je dana postala bogatija za jednog člana.

Majka Matea Vanjorek podijelila je s pratiteljima dirljive prizore iz obiteljskog doma, otkrivši kako je njezina obitelj uredili kuću za poseban trenutak – dolazak nje i novorođenog sina Marlona kući.

''Bogu zahvalna. Hvala cijeloj mojoj obitelji i kumovima'', napisala je u opisu.

Dom je uređen u nježnim, umirujućim tonovima plave, bijele i sive, a svaki detalj pažljivo je biran kako bi stvorio toplu i emotivnu atmosferu dobrodošlice. Prostorom dominiraju baloni različitih veličina, raspoređeni po stropu i zidovima, koji daju dojam bajkovite, gotovo oblacima ispunjene scene. Posebnu pažnju privukli su motivi oblaka i dječje dekoracije, koje savršeno simboliziraju novi početak i dolazak prinove.

U dječjoj sobi čekao je posebno pripremljen kutak – plišani medvjedić, personalizirani baloni i poklon-vrećice, dok je cijeli prostor bio uređen s puno ljubavi i pažnje prema detaljima. Nije izostao ni emotivan obiteljski detalj na božićnom drvcu, gdje se ističe personalizirani ukras s prezimenom obitelji, dodatno naglašavajući zajedništvo i toplinu doma.

Ispred kuće bebu su dočekali članovi obitelji i prijatelji sa zapaljenim dimnim bakljama plave boje.

Prizori koje je Matea podijelila jasno pokazuju koliko je ovaj trenutak poseban za cijelu obitelj. Doček malog Marlona nije bio samo povratak kući, već prava mala proslava života, ljubavi i novih početaka – baš onako kako i priliči dolasku novog člana obitelji.

Matea Vanjorek u kratkom razdoblju je postala jedna od najpopularnijih obiteljskih vlogerica, čiji sadržaj na različitim platformama prati stotine tisuća ljudi. Od ranije zajedno sa suprugom Marijom ima kćer Ellen i sinove Raula i Nicolasa.

Posebno je popularna kći Ellen koja se bavi i pjevanjem.

