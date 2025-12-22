Večer za pamćenje: Kolinda i Jakov Kitarović u elegantnom izlasku koji su svi primijetili

Kolinda Grabar-Kitarović stigla je na dodjelu HOO-ovih nagrada najboljim sportašima sa suprugom Jakovom.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i njezin suprug Jakov Kitarović prvi put poslije dugo vremena pojavili su se zajedno na jednom javnom događaju, i to na Svečanoj dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora.

Par je snimljen na crvenom tepihu ispred službenog photowalla Hrvatskog olimpijskog odbora, gdje su pozirali fotografima, što samostalno, što s glavnim tajnikom HOO-a Sinišom Krajačem, i zajedno pratili svečani program.

Kolinda Grabar Kitarović i Jakov Kitarović - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kolinda Grabar Kitarović, Jakov Kitarović, Siniša Krajač - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Njihovo zajedničko pojavljivanje odmah je privuklo pažnju, budući da se Kolinda i Jakov zbog obveza vrlo rijetko pojavljuju zajedno na javnim događanjima.

Kolinda Grabar-Kitarović, koja trenutno vrši funkciju predsjedateljice komisije koja u ime Međunarodnog olimpijskog odbora nadgleda pripreme za Ljetne olimpijske igre, za ovu je priliku odabrala elegantnu crnu haljinu klasičnog kroja s upečatljivim bijelim detaljima na ovratniku i manžetama, dok je modnu kombinaciju upotpunila decentnom torbicom i salonkama. Jakov Kitarović pojavio se u formalnom tamnom odijelu s kravatom, u skladu s protokolom svečanosti.

Kolinda Grabar Kitarović i Siniša Krajač - 5 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kolinda Grabar Kitarović i Jakov Kitarović - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kolinda Grabar Kitarović i Jakov Kitarović - 6 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na fotografijama se vidi da su bili dobro raspoloženi, izmjenjivali su osmijehe i kratko razgovarali prije i nakon službenog dijela događaja. Njihov zajednički dolazak i prisutnost dodatno su obilježili večer posvećenu najboljim hrvatskim sportašima i sportskim djelatnicima.

Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović - 3 Foto: Instagram

Jakov Kitarović, Kolinda Grabar Kitarović Foto: Damir Sencar/HINA/POOL/Pixsell

Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović - 2 Foto: Instagram

Svečana dodjela nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora okupila je brojne uzvanike iz sportskog i javnog života, a prvo zajedničko pojavljivanje Kolinde Grabar-Kitarović i Jakova Kitarovića svakako je bilo jedan od zapaženijih trenutaka večeri.

