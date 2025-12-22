Bio je lice popularne dječje serije, a sada se pojavio u tužnoj snimci koja je obišla mreže

Internetom je ponovno počeo kružiti tužni video nekadašnje dječje zvijezde Tylora Chasea, koji je postao beskućnik.

Dječje glumačke i pjevačke zvijezde često odrastaju pred kamerama. I dok ih obični gledatelj gleda pred malim ekranima i hvali ih, iza kamera se dječje zvijezde često suočavaju s izazovima koji utječu na njihov kasniji život.

Jedan od onih koji nije bio te sreće bio je glumac iz Nickelodeonove serije "Ned's Declassified School Survival Guide" Tylor Chase, koji je ponovno snimljen kako živi na ulicama Los Angelesa.

Video, snimljen u rujnu u Riversideu, prikazuje 36-godišnjeg Chasea zapuštenog izgleda dok objašnjava da je glumio u Nickelodeonovoj seriji. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

Njegovi kolege iz serije Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee i Lindsey Shaw izrazili su šok i tugu u podcastu "Ned's Declassified Podcast Survival Guide". Daniel Curtis Lee opisao je video kao "zastrašujući", istaknuvši kako mu je bilo teško gledati prijatelja u tako ranjivom stanju, ali i da se nada njegovu oporavku.

Chase je glumačku karijeru započeo početkom 2000-ih, a osim uloge Qwerlyja, pojavio se i u seriji "Everybody Hates Chris" te filmu "Good Time Max" iz 2008. godine.

Tylor Chase Foto: IMDb

Tylor Chase - 2 Foto: TikTok

Tylor Chase - 1 Foto: Youtube

Nekadašnja televizijska nada dugo vremena se bori s ovisnošću i bipolarnim poremećajem, a prema izjavi članova obitelji odbija medicinsku pomoć te je pobjegao od doma zbog čega i živi na ulici. Još u rujnu, kada je prvi put snimljen, pokrenuta je kampanja preko GoFundMe, putem koje je u jednom trenutku prikupljeno oko 1200 dolara, dok se nije javila njegova majka i zatražila da se zaustavi otkrivši kako on ne treba novac, već medicinsku pomoć koju uporno odbija.

Tylor Chase - 2 Foto: Youtube

Tylor Chase Foto: TikTok Screenshot

Situacija je ponovno otvorila raspravu o mentalnom zdravlju i izazovima s kojima se suočavaju bivše dječje zvijezde nakon što napuste svjetla reflektora.

