kolege su šokirani

Bio je lice popularne dječje serije, a sada se pojavio u tužnoj snimci koja je obišla mreže

Piše E.G., Danas @ 20:04
Tylor Chase - 3 Tylor Chase - 3 Foto: Youtube

Internetom je ponovno počeo kružiti tužni video nekadašnje dječje zvijezde Tylora Chasea, koji je postao beskućnik.

Tylor Chase ponovno snimljen na ulicama Los Angelesa
kolege su šokirani
Bio je lice popularne dječje serije, a sada se pojavio u tužnoj snimci koja je obišla mreže
