Zvijezda dječje serije nestala je iz javnosti, sada se pojavio u tužnom videu

Glumac iz Nickelodeonove serije "Ned's Declassified School Survival Guide" Tylor Chase snimljen je kako živi na ulicama Los Angelesa.

Dječje glumačke i pjevačke zvijezde često odrastaju pred kamerama. I dok ih obični gledatelj gleda pred malim ekranima i hvali ih, iza kamera se dječje zvijezde često suočavaju s izazovima koji utječu na njihov kasniji život. I dok neki od njih, poput Zendaye, Sabrine Carpenter, Selene Gomez ili Miley Cyrus, i danas uživaju u popularnosti, neki od njih nisu bili te sreće.

Tylor Chase tumačio je ulogu Martina Qwerlyja u 33 epizode Nickelodeonove serzije "Ned's Declassified School Survival Guide", no nakon te serije je u potpunosti nestao s pozornice.

Tylor Chase - 1 Foto: Youtube

Tylor Chase Foto: IMDb

Glumac, koji je nedavno navršio 36 godina, dugo vremena se bori s ovisnošću i bipolarnim poremećajem, no prema izjavi članova obitelji odbija medicinsku pomoć te je pobjegao od doma. Stoga je mnoge iznenadio TikTok video korisnice lethallalli, koja je Chasea snimila na ulicama Los Angelesa.

Tylor Chase - 1 Foto: TikTok

Tylor Chase - 3 Foto: TikTok

Tylor Chase - 2 Foto: TikTok

Kako je objavila na TikToku, Chase otužno živi kao beskućnik u Los Angelesu, zbog čega je pokrenula GoFundMe akciju kako bi prikupila sredstva za njega. Ona mu je čak ponudila i svoj mobitel kako bi mogao izraziti zahvalnost internetskoj zajednici, koja je preko stranice prikupula oko 1200 dolara pomoći.

S korisnicom lethallalli je ubrzo u kontakt stupio član Chaseove obitelji, otkrivši kako on ne treba novac, već medicinsku pomoć koju uporno odbija.

Just wanted to share some raw audio for you guys. Before we went to the store we stopped by and asked him "We're going to the store is there anything we can get you? He said "a pair of boots would be nice something warm" I asked what "kind of boots like Doc Martens or Rainboots" he said "Wow Doc Martens are actually my favorite" so as he requested here's him opening them🥺. Listen to how appreciative he is of every little thing. Hearing that healed a part of me. I'll never forget this. Thank you guys for using me to put a smile on another souls face even if it's just for the moment.

I dok nije poznato kad je završio na ulici, članovi društvenih mreža izrazili su tugu zbog njegove situacije.

"Zbilja želim da bude dobro", "Ovo mi slama srce", "Stari moj, kako mu se ovo dogodilo", "Volio sam gledati seriju kao dijete. Ovo zbilja slama srca", "To je problem kada investiraš djetinjstvo u glumu, a ne da dobiješ neku diplomu", komentari su na lethallalline videe, gdje se iza tuge u očima ipak može vidjeti pogled koji je prije samo 20 godina osvajao mnoge milenijalke.

Njegova sudbina samo je jedna od mnogih sličnih koje su pogodile Nickelodeonove glumce koji su poslije, što kroz dokumentarce, što kroz knjige, progovorile o lošim međuljudskim uvjetima na setu serija i filmova.

