Natječe se i kći slavne Hrvatice! Saznajte tko su kandidatkinje izbora za Kraljicu Hrvatske

Ekskluzivno smo zavirili na pripreme najstarijeg domaćeg izbora ljepote Kraljice Hrvatske. Kandidatkinje su nam otkrile adute iz rukava kojima planiraju osvojiti žiri, a među natjecateljicama se krije i kći slavne Hrvatice. Koje se dame bore za titulu najljepše? Zna naš Davor Garić

Suncem okupan Rovinj idealna je kulisa za svaku fotografiju i video, a kad vam poziraju ovakve ljepotice, onda nastaje besprijekorna razglednica za svijet. U tijeku su pripreme za izbor nove Kraljice Hrvatske.



Ljepote ne nedostaje, no što će presuditi? Što mora imati nova Kraljica Hrvatske?

"Svaka kraljica treba biti svoja i jedinstvena", rekla je Nina Mrvić koja se opisala kao komunikativna i ambiciozna učiteljica razredne nastave koja je trenutno na drugoj godini doktorata.

Natalija Glasnović Brkić, direktorica izbora, smatra kako je jedna odlika tajna uspjeha: "Ljepotu imaju sve, to je sigurno, a mora imati i taj jedan dobar personality. To bi bilo da je suradljiva, kulturna i da govori jezike. To bi bilo jako jer uskoro imamo svjetski izbor."

Aktualna Kraljica Hrvatske Lanett Whitney radi u autoindustriji i ruši sve predrasude o ženama i automobilima.

"Ljubav prema automobilima sve više raste, ali kako se bavim automobilima, moram reći kako su mi ipak oldtajmeri više cool", poručila je Lanett Whitney, koja za sebe kaže da je izvrsna vozačica.



Dio priprema kandidatkinje su odradila i na Brijunima. Ovaj Nacionalni park oduzima dah. Dame su između brojnih obveza stigle uživati i razgledati ovaj osebujni brijunski safari.

Među kandidatkinjama se krije i kći Kraljice CRO dance glazbe devedesetih Elle, čija je pjesma ''Iza ponoći'' jedan od najvećih hitova tog doba.

"Pa ona vam je sad zelena već dvije godine. To mi je bio veliki "ne, molim te, ne želim hodati s tobom", ali eto, postala je nova ona. Ona je uvijek isto karakterno pozitivna i ona je stvarno majka za sve, izjavila je Rozi Etel Jantoš, koja je rekla kako nova Kraljica Hrvatske mora biti opuštena i da se vidi da uživa u ovom iskustvu.

Odlučili smo frajerima malo olakšati posao, pa smo ljepotice upitali kako ih se može osvojiti? Na koje fore padaju ove mlade ambiciozne žene?

"Definitivno na ove današnje fore nikako zato što ovi današnji dečki nisu normalni. Previše su neozbiljni, pogotovo ove mlađe generacije", izjavila je Leona Maurović, dok je Nina Mrvić dodala: "Samo da se ne plaše i da su otvoreni."

A što im je važno u životu? Kakve životne planove ima Generacija Z?

I dok Petra Vuleta sanja o otvaranju svog salona, Nini je na prvom mjestu obrazovanje, Leona bi htjela zasnovati obitelj, dok bi Rozi htjela nastaviti majčinim stopama i postati pjevačica.

"Imam talenta, ali strah me je to još pokazati", stidljivo je poručila Rozi.

Svaka ima svoj san, ali 16-og prosinca u Rovinju sve će imati isti - na velikom finalu Kraljice Hrvatske osvojiti krunu i lentu najljepše.

