Očaravajuća figura glumice na prelasku u sedmo desetljeće života: ''Svi smo zumirali, ha?''

Halle Berry ponovno očarala pratitelje izazovnom fotografijom na Instagramu.
Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju u kojoj je pokazala besprijekornu figuru u minimalističkom bikiniju, ostavljajući pratitelje bez daha.
Na fotografiji Halle stoji okrenuta leđima, u gotovo pustom, pustinjskom krajoliku. Kontrast između surovog pejzaža i njezina senzualnog izgleda dodatno naglašava dojam slobode i prirodnosti.
Halle Berry - 2 Foto: Instagram
Halle Berry Foto: Instagram
Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari ispod objave preplavljeni su komplimentima na račun njezine mladolikosti i samopouzdanja.
''O moj Bože'', ''Svi smo zumirali, ha?'', ''Kakva žena'', hvale ju.
Halle Berry - 11 Foto: Profimedia
Halle Berry - 7 Foto: Profimedia
Halle Berry - 1 Foto: Profimedia
Iako je Halle Berry na prijelazu u sedmo desetljeće života, svojom formom i energijom redovito dokazuje da za ljepotu i zanosne fotografije godine nisu prepreka.
Glumica ima dvoje djece – kćer Nahlu (17) iz veze s Gabrielom Aubryjem i sina Macea (11) iz braka s Olivierom Martinezom.
Udana je bila još za Erica Beneta i Davida Justicea, a trenutno je u vezi s glazbenikom Van Huntom.
Halle Berry Foto: Profimedia
Halle Berry Foto: Halle Berry/Instagram
