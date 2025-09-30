Očaravajuća figura glumice na prelasku u sedmo desetljeće života: ''Svi smo zumirali, ha?''

Halle Berry ponovno očarala pratitelje izazovnom fotografijom na Instagramu.

Holivudska diva, 59-godišnja Halle Berry još jednom je dokazala zašto slovi kao jedna od najatraktivnijih glumica svijeta.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju u kojoj je pokazala besprijekornu figuru u minimalističkom bikiniju, ostavljajući pratitelje bez daha.

Na fotografiji Halle stoji okrenuta leđima, u gotovo pustom, pustinjskom krajoliku. Kontrast između surovog pejzaža i njezina senzualnog izgleda dodatno naglašava dojam slobode i prirodnosti.

Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari ispod objave preplavljeni su komplimentima na račun njezine mladolikosti i samopouzdanja.

''O moj Bože'', ''Svi smo zumirali, ha?'', ''Kakva žena'', hvale ju.

Iako je Halle Berry na prijelazu u sedmo desetljeće života, svojom formom i energijom redovito dokazuje da za ljepotu i zanosne fotografije godine nisu prepreka.

Glumica ima dvoje djece – kćer Nahlu (17) iz veze s Gabrielom Aubryjem i sina Macea (11) iz braka s Olivierom Martinezom.

Udana je bila još za Erica Beneta i Davida Justicea, a trenutno je u vezi s glazbenikom Van Huntom.

