Simona Mijoković je Novu godinu provela daleko od blještavila: "Kada mislimo da je došao kraj..."

Simona Mijoković Novu je godinu provela u miru, uz supruga i najbliže, a sve je popratila porukom duboke zahvalnosti i vjere.

Simona Mijoković ušla je u 2026. godinu daleko od blještavila velikih zabava, u intimnom, toplom ozračju doma, okružena suprugom i najbližima.

Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija s proslave, koje odišu elegancijom, mirom i najvažnije, dubokom vjerom.

U elegantnoj crnoj haljini i bijelom sakou s diskretnim sjajem, Simona je s čašom šampanjca u ruci dočekala ponoć uz supruga, a potom i posjetila crkvu, gdje je trenutak sabranosti zabilježila na fotografiji iz prvih redova, na koljenima, u molitvi.

Simona Mijoković - 7 Foto: Simona Mijoković/Instagram

Posebno emotivan bio je tekst koji je objavila uz fotografije, zahvala upućena Bogu.

"Gospodine! Zahvaljujem Ti za sve što sam primila;

Za milosti koje sam tražila, a nikad ih nisam dobila,

I za one koje sam primila, a nikad ih nisam spoznala..."

U nastavku poruke, Simona je poželjela svima sretnu i blagoslovljenu novu godinu, poručivši: "Uzdajte se u Gospodina uvijek i nikad ne zaboravite da Njemu ništa nije nemoguće!"

Simona Mijoković - 2 Foto: Simona Mijoković/Instagram

Simona Mijoković - 5 Foto: Simona Mijoković/Instagram

Njezin status završava snažnom porukom nade i vjere u novi početak:

"Kada mislimo da je došao kraj – On govori: polako, ne brini, ne boj se, tek je početak."

Simona je još jednom pokazala da za nju najvažnije stvari ne dolaze s pozornice ili reflektora, već iznutra – iz tišine, obitelji i vjere.

Simona je nedavno iznenadila pojavom na špici, a više pogledajte OVDJE.





