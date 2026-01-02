"Još ga volim!" Zvijezda Titanica o bivšoj ljubavi koja joj je bolna rana još od tinejdžerskih dana

Kate Winslet otkrila je dirljivu priču o svojoj prvoj velikoj ljubavi, glumcu i piscu Stephenu Tredreu, s kojim je započela vezu kad je imala samo 15 godina.

Slavna glumica Kate Winslet (50), danas poznata po ulogama u hitovima poput "Titanica" i "Vječnog sjaja nepobjedivog uma", otkrila je dirljivu priču o svojoj prvoj velikoj ljubavi, koja je ostavila trajan trag u njezinu životu.

Prije nego što je postala globalna zvijezda, Kate je s 15 godina započela vezu s glumcem i piscem Stephenom Tredreom, koji je tada imao 27 godina.

Par se upoznao na snimanju njezine prve televizijske uloge u seriji "Dark Season". Kate je opisala kako joj je Stephen ulio sigurnost i postao najvažnija osoba u njezinu životu, odmah nakon obitelji. Iako su imali značajnu razliku u godinama, ostali su u vezi oko pet godina, čak su i živjeli zajedno, sve dok se nisu razdvojili kada je Kate imala 19, nakon što je Stephen obolio od raka.

Njegova bolest i smrt 1997. godine u 34. godini duboko su potresli Kate. I danas priznaje da se nije potpuno oporavila od gubitka te da i dalje osjeća snažne emocije prema njemu.

"Još ga volim, nadam se da ću ga uvijek voljeti", rekla je.

Kate je govorila i o tome kako joj je ta rana ljubav pomogla da stekne samopouzdanje u mladosti i nauči vjerovati u sebe. Unatoč kritikama zbog razlike u godinama uvijek je govorila o Stephenu s toplinom i zahvalnošću, naglašavajući da je njihov odnos bio iznimno poseban.

Slavna glumica također je iskreno dijelila i teške trenutke iz tinejdžerskih dana, uključujući iskustvo vršnjačkog zlostavljanja i osjećaj nesigurnosti zbog izgleda. Stephen joj je, kako je rekla, bio velika podrška tijekom tog ranog i osjetljivog razdoblja.

Njihova priča ostala je važan dio njezina života, čak i dok je gradila karijeru i prolazila kroz druge ljubavne veze i bračne uspone i padove, sve s dubokim osjećajem poštovanja i sjećanja na ljubav koja ju je oblikovala.

