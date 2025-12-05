Kako izgleda sin zvijezde Titanica? Mnogim djevojkama je zapeo za oko

Kate Winslet i njezin sin Joe Anders zajedno su debitirali kao redateljica i scenarist na premijeri filma "Goodbye June", emotivne blagdanske drame koju su stvorili kao obiteljski projekt.

Zvijezda "Titanica" Kate Winslet i njezin 21‑godišnji sin Joe Anders zablistali su na londonskoj premijeri filma "Goodbye June", njihove prve zajedničke suradnje u kojoj je Joe autor scenarija, a Kate prvi put sjela u redateljsko sjedalo.

Na crvenom tepihu pojavili su se usklađeni u elegantnim crnim odjevnim kombinacijama: Kate u ležernoj, ali chic haljini s golim ramenima i zlatnim remenom, Joe u crnom odijelu s bijelom košuljom.

Joe je djetinjstvo proveo u New Yorku, kod oca, a kasnije se preselio u malo selo u Sussexu kod majke, njezinog trećeg supruga Edwarda Abela Smitha i mlađe sestre Bear (12).

Winslet je u razgovoru otkrila da je odlučila preuzeti režiju jer nije željela da njezin sin izgubi kontrolu nad svojim projektom, željela je da "doživi kako njegova priča dolazi u život" iz prve ruke.

Film "Goodbye June" prati priču razjedinjene obitelji koja se okuplja kad majčino zdravlje naglo naruši obilježene predbožićnim razdobljem, a u središtu su generacijske veze, gubitak i nada.

Ovaj zajednički projekt, koji jespoj talenta, roditeljske podrške i međugeneracijske kreativnosti, za Kate i Joe označava poseban početak novog razdoblja, u kojem primarna uloge više ne dijele samo ime, već i umjetnički potpis.

Joe je debitirao 2019. u ratnoj drami "1917", a pojavio se i u nekoliko drugih filmova (hvaljene drame Lee i Bonus Track)

