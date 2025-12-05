Kako danas izgleda legendarna Ripley? Objavljene su njene nove fotke

Sigourney Weaver u Parizu je pokazala kako u 77. godini i dalje izgleda kao u svojim najboljim danima.

Sigourney Weaver privukla je pažnju javnosti svojom mladolikom pojavom na poziranju za premijeru filma "Avatar: Vatra i pepeo" u Parizu, gdje je u 77. godini zablistala u elegantnom tvid odijelu.

No ova glumačka ikona mnogo je više od impresivnog stila. Ona je jedna od najutjecajnijih i najprepoznatljivijih glumica svoje generacije, žena koja je redefinirala ulogu akcijske junakinje i otvorila vrata novoj eri ženskih likova u Hollywoodu.

Rođena kao Susan Alexandra Weaver 1949. u New Yorku, Sigourney potječe iz kreativne obitelji. Majka joj je bila glumica Elizabeth Inglis, a otac Pat Weaver poznati predsjednik NBC-a i čovjek zaslužan za formate poput "The Today Show". Unatoč tome, mlada Susan nije odmah vidjela sebe u glumačkom svijetu. Ime je promijenila s 14 godina, inspirirana likom iz romana "Veliki Gatsby", i time započela uspon prema filmskoj industriji.

Studirala je englesku književnost na Stanfordu, a zatim glumu na prestižnom Yale School of Drama. Iako su joj na početku profesori znali govoriti da "nije tipična za filmsku industriju", već je tada bila odlučna da će uspjeti.

Iako je 1977. ostvarila svoju prvu ulogu u "Annie Hall", 1979. je dobila ulogu koja će obilježiti cijelu njezinu karijeru – Ellen Ripley, časnicu koja se suprotstavlja smrtonosnom Xenomorphu u "Alienu" Ridleyja Scotta. Lik koji je nastao kao jedan od nekoliko ravnopravnih članova posade, Weaver pretvara u jednu od najmoćnijih junakinja SF žanra.

Ripley je bila revolucionarna iz nekoliko razloga. Bila je žena u ulozi akcijskog protagonista, kao lik kompleksan, hrabar, ranjiv, ali ne i seksualiziran, a sam film je postao globalni fenomen i iznjedrio četiri nastavka. Koliko je ovaj lik bio ključan za Weaver, pokazuje i to da je za drugi film "Aliens" bila nominirana za Oscara u kategoriji najbolje glumice.

Weaverina karijera prisutna je u gotovo svim žanrovima, a među najznačajnijim ostvarenjima izdvajaju se "Istjerivači duhova" (1984. & 1989.), "Gorile u magli" (1988.), "Zaposlena djevojka" (1988.), "Galaktička pustolovina" (1999.), "Zaselak" (2004.) i "Sedam minuta nakon ponoći" (2016.), no poslije "Aliena" najpoznatija joj je uloga u franšizi "Avatar", u kojima tumači uloge Kiri i dr. Grace Augustine.

Unatoč grandioznoj karijeri, Sigourney Weaver njegovala je iznimno stabilan i diskretan privatni život. Udana je za kazališnog redatelja Jima Simpsona od 1984., s kojim ima kćer Charlotte. Par se drži podalje od skandala i crvenih tepiha, a Weaver je više puta naglasila da joj je obiteljski život dao "sidro normalnosti" kakvo mnoge holivudske zvijezde nemaju.

Njezin posljednji nastup u Parizu još je jednom potvrdio ono što obožavatelji već dugo znaju: Sigourney Weaver posjeduje rijetku kombinaciju karizme, elegancije i snage. U 79. godini izgleda fantastično, ali još važnije, i dalje snima, izaziva sebe i ostaje relevantna.

