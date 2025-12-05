Lana Jurčević nasmijala pratitelje videom o braku: ''Ne vrijedi ti se udavat...''

Lana Jurčević u novoj objavinašalila se na račun godina, trudnoće i braka, a reakcije pratitelja ne prestaju pristizati.

Hrvatska pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević objavila je novi video na društvenim mrežama pa sve od srca nasmijala.

U videu Lana sinkronizira audiozapis u kojem muški glas postavlja pitanja o godinama i bračnom statusu.

Na rečenicu: ''Koliko ti imaš godina?'' stiže odgovor: ''Četrdeset i dvije''.

Nakon toga muški glas opet progovara: ''Jesi udata?'' na što stiže odgovor ''Nisam'', a muškarac komično odgovara: ''Ne vrijedi ti se ni udavat za to malo''.

Lana je pritom pijuckala mlijeko iz čaše za vino, a na zadnji odgovor zamalo je ispljunula gutljaj.

''Ima pravo. Ionako me sve boli kao da sam u penziji. Jedva sam se iskoprcala s ovim trbuhom danas iz kuće za intervju i konferenciju'', napisala je Lana u opisu.

Lana Jurčević - 1 Foto: Lana Jurčević/Instagram

''Vala kakvi su muški ne vrijedi se nikako ni udavati'', ''Dok sad klekne da to promijeni'', ''A nisi ti za baciti ima još nesto od tebe'', ''Ja ne mogu vjerovati da ti imaš 42. I da, nemoj se udavat'', ''Kraljice'', ''Dobro kaže'', podržali su je pratitelji u komentarima.

Podsjetimo, Lana je nedavno objavila da je trudna s drugim djetetom. Bebu čeka s partnerom Filipom Kratofilom s kojim je u vezi već dugi niz godina, a par je prije dvije godine dobio kćerku Maylu Lily.

Lana Jurčević Foto: Lana Jurčević/Instagram

Lana Jurčević s obitelji Foto: Screenshot

