"Kako izgleda?" Lana Jurčević prvi put javno pokazala svoj trudnički trbuh

Lana Jurčević na Instagramu je objavila video u kojem pokazuje trudnički trbuh.

Lana Jurčević na Instagramu je podijelila video u kojem s osmijehom pokazuje svoj trudnički trbuščić.

U videu nosi elegantnu bež haljinu, a rukama nježno drži trbuh. Obožavatelji su oduševljeni novostima, a Lana je u opisu duhovito istaknula najčešća pitanja koja joj pristižu:

"'Curica ili dečkoooo?', 'U kojem si mjesecu?' Najčešća dva pitanja... Hehehe, evo, vi im odgovorite! Kako izgleda?"

Pogledaji ovo Celebrity Ana Gruica Uglešić pokazala božićno uređenje: "Kuća nam svijetli kao Las Vegas!"

Lana Jurčević Foto: Lana Jurčević/Instagram

Pjevačica već ima jednu djevojčicu, Maylu Lily, a i ovog je puta odlučila trudnoću podijeliti sa svojim pratiteljima na opušten i iskren način, kakav joj je i inače stil.

Fanovi su odmah počeli s nagađanjima u komentarima, dok su čestitke i lijepe želje samo nastavile stizati.

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily Foto: Screenshot

Naime, pjevačica je nedavno objavila svoju novu pjesmu ''Dio mene'', posvećenu majkama i njezinoj kćeri Mayli Lily, a više o tome pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo inMagazin Emotvni spektakl za velikih 50: Parni Valjak proslavio jubilej!

Lana Jurčević i Filip Kratofil - 3 Foto: Lana Jurčević/Instagram

Lana Jurčević - 1 Foto: Lana Jurčević/Instagram

Osim kćeri u spotu se pojavljuje i njezin partner Filip Kratofil, o kojemu više možete pročitati OVDJE.

Lana Jurčević iznenadila objavom: "Svima smo lagali..."

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin U 6 ujutro puna crkva vjernika: Bili smo na zornici!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Simon Cowell prisjetio se trenutka kada je saznao da je Liam Payne preminuo: "Kad mi je rekla..."

Pogledaji ovo inMagazin Danijela Martinović otkrila kako izgledaju blagdani u njezinoj obitelji: ''Tata bi poveo molitvu...''



