Neki su iznenadili! Evo tko od poznatih Hrvata nije propustio subotnju špicu nakon Božića

I nakon Božića, zagrebačka špica ostaje omiljeno okupljalište, ovoga puta i za neka poznata lica.

Iako su blagdani iza nas, atmosfera u Zagrebu i dalje je svečana, a to se najbolje vidi na popularnoj špici. U prvim danima nakon Božića, dok se grad još uvijek sjaji u blagdanskom ruhu, poznati Hrvati iskoristili su slobodne trenutke za šetnju i druženje.

Među prvima su uočeni Lea Mijatović, Gordan Grlić, Ivana Lovrić, Miroslava Jaramaz, Dubravko Šimenc, Robert Prosinečki, Noa Rupučić, a u našoj galeriji pogledajte koga su sve to još fotografi uhvatili.

Ova postbožićna špica dokaz je da poznati itekako znaju kako uživati u slobodnim danima, uz dozu stila, vedrine i dobre energije.

