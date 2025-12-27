Još nemate ulaznicu za Thompsonov koncert? Tko želi, morat će platiti četverostruko

Thompson večeras puni Arenu Zagreb, a ulaznice se preprodaju i za 200 eura.

Marko Perković Thompson večeras nastupa u Areni Zagreb, a koncert je već odavno rasprodan. Originalne cijene ulaznica bile su 60 eura za fan pit i tribine, te 40 eura za parter, a Thompsonov tim potvrdio je na društvenim mrežama da su sve karte brzo rasprodane.

Ipak, dan prije koncerta i na sam dan održavanja pojavili su se brojni oglasi sa znatno višim cijenama. Na popularnim internetskim oglasnicima fanovi traže i do 200 eura po ulaznici.

Pogledaji ovo Celebrity Idete li na dugoočekivani Thompsonov koncert u Areni Zagreb?

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U jednom oglasu tri karte za sektor 102 prodaju se po 200 eura svaka, dok se pet karata za sektor 117 nudi po 190 eura. U drugom, prodavač iz Njemačke nudi dvije parter ulaznice za ukupno 200 eura.

Marko Perković Thompson Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Neki prodavači traže i veće iznose: jedan oglas nudi zadnju parter kartu za 100 eura, a kartu za donju tribinu po 160 eura. S druge strane, mogu se pronaći i povoljnije ponude, primjerice, fan pit ulaznica po 45 eura.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 10 Foto: Pixsell

Najskuplje ponude odnose se na VIP iskustva; jedan oglas nudi VIP stol za čak 400 eura.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slavne osobe koje nisu fanovi Božića: Neki od njih imaju potpuno opravdane razloge!

Galerija 10 10 10 10 10

Prije nekoliko dana najavio je nove datume koncerata u Poreču i Splitu jer su se prvi datumi rasprodali brzinom munje. Više pogledajte OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Nekad i sad Sjećate se dječaka iz "Čudesnog Božića"? Izgleda neprepoznatljivo 31 godinu nakon uloge

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte viralni video kada je princ William uočio najpoznatijeg obožavatelja princeze Diane!

Pogledaji ovo Celebrity Poseban dan i veliko slavlje za našeg Vatrenog, sve je bilo u znaku ljubavi!