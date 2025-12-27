Još nemate ulaznicu za Thompsonov koncert? Tko želi, morat će platiti četverostruko

Thompson večeras puni Arenu Zagreb, a ulaznice se preprodaju i za 200 eura.
Ipak, dan prije koncerta i na sam dan održavanja pojavili su se brojni oglasi sa znatno višim cijenama. Na popularnim internetskim oglasnicima fanovi traže i do 200 eura po ulaznici.
U jednom oglasu tri karte za sektor 102 prodaju se po 200 eura svaka, dok se pet karata za sektor 117 nudi po 190 eura. U drugom, prodavač iz Njemačke nudi dvije parter ulaznice za ukupno 200 eura.
Neki prodavači traže i veće iznose: jedan oglas nudi zadnju parter kartu za 100 eura, a kartu za donju tribinu po 160 eura. S druge strane, mogu se pronaći i povoljnije ponude, primjerice, fan pit ulaznica po 45 eura.
Najskuplje ponude odnose se na VIP iskustva; jedan oglas nudi VIP stol za čak 400 eura.
Prije nekoliko dana najavio je nove datume koncerata u Poreču i Splitu jer su se prvi datumi rasprodali brzinom munje. Više pogledajte OVDJE.
