Slavne osobe koje nisu fanovi Božića: Neki od njih imaju potpuno opravdane razloge!

Božić bi trebao biti najčarobnije doba godine, ali za ove slavne face blagdani su sve samo ne veseli.

Dok je za većinu ljudi Božić sinonim za toplinu, obitelj i blagdansku čaroliju, neke slavne osobe imaju potpuno suprotan stav. Umjesto veselja, božićno razdoblje kod njih izaziva stres, tugu ili jednostavno – zasićenje. Razlozi su različiti: od osobnih iskustava do otvorene kritike konzumerizma. Donosimo popis zvijezda koje su javno priznale da ne vole Božić.

Miley Cyrus

Miley Cyrus Foto: Afp

Pjevačica je više puta iskreno govorila o svom kompliciranom odnosu prema Božiću. Blagdani kod nje često izazivaju tugu i osjećaj usamljenosti, a jednom je čak napisala i pjesmu ''My Sad Christmas Song''. Miley je priznala da su obiteljska okupljanja znala završiti napeto, zbog čega joj božićna atmosfera ne budi lijepe emocije.

''Zovite me Grinchom, ali Božić me uvijek čini duboko tužnom. Ispunjen je tolikim pretjerivanjem i pohlepom. Iskreno se nadam da će ove godine svi darovati ljubav i prihvaćanje – ne samo svojoj obitelji, već i ljudima diljem svijeta koji, zbog nepravednih životnih okolnosti, ne dobiju sve što su poželjeli. Moji su roditelji Božić uvijek stavljali u kontekst brige za druge. Nadam se da ćete i vi u svom srcu pronaći snagu da učinite isto'', napisala je jednom.

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne Foto: Afp

Legendarni rocker bez zadrške je uvijek govorio da mrzi Božić. Smatrao je da je blagdan izgubio svako značenje i pretvoren u pretjerani spektakl kupovine, darivanja i buke.

''Moram odmotavati sve te je*ene poklone. Kakvo je*eno rasipanje papira. Je*eno mrzim Božić. Stvarno ga mrzim. Sve stane. Dok sam pio, bio je to dobar izgovor da se totalno razvalim. Sada ga jednostavno mrzim'', rekao je jednom za Express.

Lady Gaga

Lady Gaga Foto: Afp

Lady Gaga također ima mračniji pogled na blagdane. Otvoreno je govorila da se tijekom Božića često osjeća usamljeno i emotivno iscrpljeno. Za nju je to razdoblje povezano s pritiskom i očekivanjima, a ne s mirom i veseljem.

''Mrzim blagdane. Sama sam i jadna, ti je*ena mala plišana igračko'', rekla je na jednom svom koncertu uoči Božića.

Colin Firth

Colin Firth Foto: Afp

Glumac koji je glumio u božićnom klasiku ''Love Actually'' u stvarnom životu nema nimalo romantičan odnos prema blagdanima. Firth je priznao da ima duboku netrpeljivost prema Božiću, osobito prema božićnim pjesmama i forsiranoj blagdanskoj sreći koja mu ide na živce.

''Imam duboku odbojnost prema Božiću. Zapravo je to tužno. U ovo doba godine pazim da ne uključujem radio jer me te novogodišnje i božićne jinglove dovode do ruba ludila i bacaju ravno u teritorij Scroogea. Mislim da Božić sve nas pretvara u Scroogea. Svi pokušavaju bacati tu neku prisilnu sreću na tebe, a tada me potpuno obuzme onaj osjećaj ''neiskrenosti''.''

Hugh Grant

Hugh Grant Foto: Afp

Zvijezda božićnog filma ''Love Actually'' otkrila je 2009. godine da pokušava izbjegavati slavljenje Božića.

''Posljednjih nekoliko godina vodio sam oca u muslimansku zemlju kako bismo mu u potpunosti pobjegli. Obojica mrzimo Božić'', rekao je tada za Mirror.

Noel Gallagher

Noel Gallagher Foto: Profimedia

Bivši član grupe Oasis poznat je po britkom jeziku, a ni Božić nije pošteđen. Noel Gallagher nazvao je blagdansku sezonu prenapuhanom i napornom, kritizirajući sve – od reklama i televizijskog programa do opće euforije koja, po njemu, nema stvarnu dubinu.

U govoru iz 2017. godine razdoblje koje mnogi smatraju najljepšim dijelom godine opisao je kao ''je*enu mrlju na društvu, u koju spadaju ''previše hrane, previše ‘We Are The World’, božićnih džempera, TV voditelja i s*anje od reklama''.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston Foto: Afp

Zvijezda serije ''Prijatelji'' svake godine za prijatelje organizira zabavu kićenja božićnog drvca, no nekoć je prezirala obiteljske božićne tradicije.

''Kad sam bila dijete, tjerali su me da plešem trbušni ples. Na Badnjak'', ispričala je za Entertainment Weekly 2016. godine.

''Cijela tatina strana obitelji je grčka, pa bih se oblačila kao mala Grkinja i onda bih na Božić, nakon što sam pohađala tečajeve trbušnog plesa, to i izvela. Nije to imalo nikakve veze s Božićem. Bilo je to jednostavno: ‘Idemo poniziti Jen na Božić.’''

Christoph Waltz

Christoph Waltz Foto: Profimedia

Zvijezda filma ''Inglorious Bastards'' priznala je u intervjuu za Backstage OL 2014. godine da uopće ne bi željela da Božić postoji.

Kada su Walza pitali što želi te godine, odgovorio je: ''Bez Božića. To mi je najveća želja – bez Božića.''

