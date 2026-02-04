Trag joj se gubi 7 godina: Misteriozni nestanak glumice i dalje bez odgovora

Zoe McLellan, koju smo gledali u seriji "NCIS: New Orleans" nestala je bez traga prije sedam godina nakon što je u bolnom brakorazvodnom procesu optužila supruga za zlostavljanje sina.

Jedna od najvećih misterija vezanih uz franšizu NCIS nije se dogodila na ekranu, već iza kamera. Glumica Zoe McLellan, poznata po ulozi agentice Meredith "Merri" Brody u seriji "NCIS: New Orleans", nestala je iz javnosti prije gotovo sedam godina, a njezina sudbina i dalje je nepoznata.

McLellan je napustila seriju nakon druge sezone, a prema njezinu bivšem suprugu Jean-Pierreu Guyu Gillainu, od travnja 2019. nije imao nikakav kontakt ni s njom ni s njihovim sinom Sebastianom. Nestanak se dogodio usred dugotrajne i burne borbe za skrbništvo.

Zoe McLellan - 1 Foto: Profimedia

Zoe McLellan - 2 Foto: Profimedia

Situacija je dodatno eskalirala 2021., kada je Nacionalni centar za nestalu i zlostavljanu djecu objavio fotografiju dječaka, navodeći McLellan kao glavnu osumnjičenu u slučaju otmice. Protiv glumice je izdan i nalog za uhićenje u Los Angelesu zbog optužbi za otmicu i uskraćivanje skrbništva.

Slučaj je izuzetno složen. McLellan je 2020. optužila bivšeg supruga za teško zlostavljanje, tvrdeći da je njihov sin bio žrtva. Gillain je u jednom trenutku završio u zatvoru, no nakon četiri mjeseca pušten je zbog nedostatka dokaza.

Zoe McLellan - 5 Foto: Profimedia

Zoe McLellan - 4 Foto: Profimedia

S druge strane, Gillain i glumičin bivši partner iznijeli su niz ozbiljnih optužbi protiv McLellan, tvrdeći da je psihički nestabilna te da se boje za sigurnost djeteta. Sve tvrdnje ostaju neprovjerene, a službeni odgovor glumice nikada nije stigao.

McLellan glumačku je karijeru započela još 90-ih, a najveću popularnost stekla je u serijama "JAG", "NCIS: New Orleans", "Suits" i "Designated Survivor". Njezina posljednja uloga bila je u TV filmu "Is My Daughter Really Dead?", što se danas gleda kao jeziva koincidencija, s obzirom na ono što je uslijedilo.

Zoe McLellan - 3 Foto: Profimedia

Zoe McLellan - 6 Foto: Profimedia

Danas, godinama nakon nestanka, ne zna se gdje se glumica nalazi niti je li uopće živa. Nestanak Zoe McLellan ostaje jedna od najmračnijih i najzagonetnijih priča u svijetu televizije – gotovo poput zapleta iz serije koja ju je proslavila.

Zoe McLellan Foto: YouTube Screenshot

Kako danas izgleda omiljena forenzičarka iz NCIS-a, pogledajte OVDJE.

