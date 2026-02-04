Naša influencerica nakon prozivki progovorila o teškom razdoblju: ''Skrivam istinu, to je bio ogroman šok''

Naša svjetski poznata influencerica otvoreno je progovorila o teškom životnom razdoblju. Objavila je video na TikToku, u kojem je sve objasnila.

Hrvatska influencerica Mirta Miler našla se u središtu rasprava na društvenim mrežama nakon što su se pojavili komentari i prozivke vezane za njezin fizički izgled.

Dio pratitelja počeo je nagađati da je njezin gubitak kilograma povezan s korištenjem kontroverznog lijeka Ozempic, koji se posljednjih mjeseci sve češće spominje u kontekstu mršavljenja slavnih. Mirta se odlučila oglasiti i otkriti što se zapravo krije iza svega.

@mimiermakeup you never know what someone’s going through so please be kind, it’s actually the easiest thing you can do and it can make people’s day 🫶🏻 this is a very scary subject for me since this has been something I’m dealing with for over 10 years. I hope my honesty will inspire others to be brave and choose recovery with me🤍 ♬ original sound - Mirta Miler

''Skrivam istinu od vas već gotovo godinu dana i mislim da je vrijeme da napokon o svemu progovorim. Prije nego što me počnete osuđivati, molim vas da shvatite kako je ovo jako osobno i da mi je vrlo teško pričati o ovome. Godina 2025. za mene je bila jedna od najtežih u životu iz jako puno razloga. Prošle godine izgubila sam obje bake u razmaku od šest mjeseci. Bila sam im jako bliska, te su me žene odgojile. To je bio ogroman šok, iz očitih razloga, i nisam se s tim nosila onako dobro kako sam mislila da hoću.''

''To me ponovno gurnulo u moj poremećaj prehrane. Kad god mi se mentalno zdravlje pogorša, ofarbam se u plavo. Prošle godine bila sam plava šest mjeseci. Mislim da to ima veze s tim što stavljam masku i bježim od toga tko sam zapravo. Nikada o ovome nisam otvoreno pričala, pogotovo ne javno jer me sram i osjećam se poraženo. U posljednje vrijeme ponovno dolazim sebi i vraćam svoju iskru. Zaista želim biti glas svima koji prolaze kroz slične situacije. Ovdje sam da vam kažem da niste ludi i da vas ne treba biti sram. Ljudi ste i vaše nesavršenosti čine vas jačima i ljepšima. Žao mi je što sam se pretvarala da je sve u redu i što sam lagala da sam dobro. Znam da ćete razumjeti.''

''Nikad ne znaš kroz što netko prolazi, zato budimo ljubazni – to je zapravo najlakša stvar koju možemo učiniti, a nekome može uljepšati dan. Ova je tema za mene jako teška i zastrašujuća jer se s njom nosim već više od deset godina. Nadam se da će moja iskrenost potaknuti i druge da budu hrabri i da zajedno sa mnom odaberu oporavak'', dodala je ispod videa na TikToku.

