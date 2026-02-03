Je li ovo konačni pad razvratnog sina princeze? Prijeti mu najmanje 10 godina zatvora

Marius Borg Høiby, sin norveške prijestolonasljednice, suočava se s nizom teških optužbi, uključujući silovanje i nasilje.

Godinu i pol nakon što je Marius Borg Høiby uhićen zbog nasilnog incidenta u stanu jedne žene u Oslu, sin norveške prijestolonasljednice sjeo je na optuženičku klupu u najvećem sudskom slučaju koji je posljednjih godina došao pred norveške sudove, piše BBC.

Naime, u Oslu je započelo suđenje Mariusu Borgu Høibyju (29), sinu norveške prijestolonasljednice Mette-Marit iz prošle veze te posinku princa Haakona.

Norveška kraljevska obitelj Foto: Profimedia

Høiby se suočava s ukupno 38 optužbi. Najozbiljnije su četiri optužbe za silovanje. Tužitelj je iznio detalje optužbi za silovanje, navodeći da se prvi slučaj dogodio tijekom zabave nakon službenog događaja u prosincu 2018. godine, u podrumu kuće roditelja optuženika, kada je imao 21 godinu. Navodi se da su se sva četiri silovanja dogodila u trenucima kada su žene spavale ili su onesposobljene.

Marius Borg Høiby - suđenje Foto: Profimedia

Tu su još i navodi o nasilju u bliskim odnosima, prijetnjama smrću, napadu na službenu osobu, kršenju zabrane približavanja, oštećenju imovine, pa čak i snimanju intimnih dijelova žena bez njihova znanja i pristanka. Usto mu se na teret stavljaju i brojni prometni prekršaji. Za najteža djela predviđena je zatvorska kazna od najmanje deset godina. Suđenje bi trebalo trajati sedam tjedana, a očekuje se saslušanje brojnih svjedoka i oštećenih osoba.

Žene koje su identificirane kao žrtve pojavile su se na sudu, no zbog zaštite njihove privatnosti sud je zabranio objavljivanje njihovih identiteta, kao i fotografija Mariusa tijekom trajanja postupka.

Marius Borg Høiby Foto: Profimedia

Još je ranije preko svog odvjetnika Høiby je poručio da negira najteže optužbe, posebno one vezane za silovanje i nasilje, ali ne isključuje mogućnost priznanja manjih prekršaja.

Marius Borg Høiby Foto: Profimedia

Prvi problemi za razvratnog princa započeli su još 2017. kada je uhićen zbog posjedovanja male količine droge, za što je kažnjen s 4000 norveških kruna.

Marius Borg Høiby Foto: Profimedia

Iako ga mediji često nazivaju ''princem'', Høiby nema kraljevsku titulu niti mjesto u nasljednom redu. Bivša konobarica Mette-Marit dobila je Mariusa u vezi s osuđivanim kriminalcem Mortenom Borgom.

