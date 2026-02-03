Znate li čiji je ovo sin? Iz dana u dan sve više nalikuje slavnom ocu!

Sedamnaestogodišnji sin Angeline Jolie i Brada Pitta sve se ozbiljnije posvećuje borilačkom sportu i gradi vlastiti put.

Kad god se pojavi u javnosti, Knox Jolie-Pitt ne prolazi nezapaženo. Sin Angeline Jolie i Brada Pitta iz godine u godinu sve više mami poglede, a mnogi primjećuju kako neodoljivo podsjeća na slavnog oca iz mlađih dana.

Sedamnaestogodišnji Knox ovih je dana snimljen u Los Angelesu kako nakon treninga Muay Thaija ulazi u automobil, u ležernom sportskom izdanju koje dodatno naglašava njegovu prirodnu karizmu.

S ruksakom na leđima i opuštenim stavom, jasno je da mu ovakav način života itekako odgovara.

Knox se rijetko pojavljuje u javnosti i drži se podalje od reflektora. Iako odrasta u jednoj od najpoznatijih holivudskih obitelji, polako, ali sigurno gradi vlastiti identitet – daleko od crvenih tepiha.

Inače, Jolie je u braku s Pittom posvojila Maddoxa, Paxa i Zaharu te rodila Shiloh i blizance Vivienne i Knoxa.

Par se službeno razveo tek 2024. godine, ali se i dalje svađaju oko luksuznog imanja. Više o tome pisali smo OVDJE.

