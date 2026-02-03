Tko je žena koja je internet zapalila gotovo golim prizorima kakve još nismo vidjeli?

Chappell Roan šokirala je javnost svojim golišavim izdanjem na crvenom tepihu Grammyja.

Američka pjevačica Chappell Roan šokirala je javnost na dodjeli Grammyja 2026. godine pojavivši se u izdanju koje je mnoge ostavilo bez riječi. Na crveni tepih stigla je u prozirnoj bordo haljini, a cijelu kreaciju na mjestu je držao tek nakit postavljen preko bradavica, što je izazvalo burne reakcije već pri prvom pojavljivanju.

Chappell Roan Foto: Afp

Od tog trenutka sve je palo u drugi plan. Neobičan kroj i gotovo potpuna prozirnost haljine učinili su je jednim od najkomentiranijih lica večeri, dok su se fotografije njezina dolaska munjevito proširile društvenim mrežama.

Chappell Roan Foto: Afp

Pjevačica je i ranije bila poznata po provokativnim nastupima i vizualnom identitetu koji pomiče granice, no ovim se pojavljivanjem dodatno nametnula kao jedna od najkontroverznijih figura večeri. Mnogi su se zapitali tko je zapravo nova zvijezda koja je uspjela zasjeniti gotovo sve ostale na crvenom tepihu.

Chappell Roan Foto: Afp

Njezino pravo ime je Kayleigh Rose Amstutz. Rođena je 1998. godine u američkoj saveznoj državi Missouri, a ime koje je odabrala nosi snažnu osobnu simboliku – posveta je njezinu pokojnom djedu Dennisu Chappellu.

Chappell Roan Foto: Afp

Glazbenu karijeru započela je još kao tinejdžerica, objavljujući svoje pjesme i obrade na YouTubeu. Na njezinu kanalu mogu se pronaći interpretacije klasika, no ubrzo je pokazala i ozbiljniju, emotivniju stranu autorskim pjesmama poput ''Good Hurt''.

Iako je u jednom trenutku doživjela zastoj u karijeri nakon razlaza s diskografskom kućom, upravo je taj period bio prekretnica. Godine 2023. vratila se snažnija nego ikad i postupno izgradila bazu vjernih obožavatelja, dok je njezin debitantski album ''The Rise and Fall of a Midwest Princess'', objavljen za Island Records, s vremenom postao pravi pop-fenomen.

Danas je najpoznatija po hitovima ''Pink Pony Club'', ''Red Wine Supernova'', ''HOT TO GO!'', ''Casual'', i ''Good Luck, Babe!'', koja je postala veliki hit i ušla na Billboardove top-liste. Osvojila je i Grammyja za najbolju novu umjetnicu 2025. godine.

Osim glazbom, Chappell snažno privlači pažnju i svojim vizualnim identitetom te odvažnim javnim nastupima. Na Instagramu je prati više od sedam milijuna ljudi, a svaki njezin potez izaziva reakcije, komentare i rasprave.

Upravo ta kombinacija glazbe, stava i beskompromisnog izražavanja učinila ju je jednom od najzvučnijih i najkontroverznijih zvijezda današnje pop-scene.

Chappell Roan Foto: Afp

Chappell Roan Foto: Afp

