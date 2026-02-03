Najslađi recept! Chef Vuki zajedno sa svojim sinčićem podijelio kulinarske tajne

Chef Vuki raznježio je pratitelje objavom jednostavnog recepta za bruskete, u kojem mu je pomogao njegov preslatki sin.

Stjepan Vukadin, jedan od omiljenih članova žirija kulinarskog showa MasterChef, ovoga puta nije osvojio društvene mreže samo receptom, već i preslatkim obiteljskim trenutkom.

Na Instagramu je objavio video u kojem priprema jednostavne i ukusne bruskete, a najveću pažnju ukrao je njegov sin Gabrijel koji mu je s ozbiljnošću pravog malog kuhara pomagao u kuhinji.

Dok je tata objašnjavao korake recepta, mali pomoćnik marljivo je rezao sastojke, slušao upute i s osmijehom sudjelovao u svakom koraku pripreme. Video je brzo raznježio pratitelje, koji su u komentarima isticali koliko je lijepo vidjeti dijete uključeno u kuhanje i obiteljsko druženje.

Chef Vuki naglasio je kako je riječ o receptu idealnom za dane kada ostane kruha, a bruskete se mogu prilagoditi svemu što se nađe u hladnjaku, od pancete i pršuta do povrća i sira. No, jasno je da ovaj put recept nije bio u prvom planu, već toplina i spontanost trenutka koji pokazuje koliko su zajedničke aktivnosti u kuhinji dragocjene.

Chef Vukadin sa sinom - 1 Foto: Stjepan Vukadin/Instagram

Chef Vukadin sa sinom - 3 Foto: Stjepan Vukadin/Instagram

Objava je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova i pozitivnih reakcija.

"Isti tata", "Drugi Stipe", "Presladak je", "Tako je meden", "Mali šef je fenomenalan", nizali su se komentari.

Stjepan Vukadin sa sinom Foto: Stjepan Vukadin/Instagram

OVDJE pogledajte kako izgledaju roditelji chefa Vukadina.

