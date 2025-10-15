Kako izgledaju roditelji chefa Vukadina? Pokazao ih je posebnim povodom

Obitelja chefa Vukadina ovih je dana imala velik razlog za slavlje, a on se svime pohvalio na Instagramu.

Chef Stjepan Vukadin, kojeg je publika upoznala u našem showu MasterChef, na društvenim je mrežama otkrio koliko mu znače obiteljski trenuci.

Posebno mjesto u njegovu srcu zauzima njegova majka, koja je proslavila svoj 55. rođendan, a on je podijelio njezinu fotku s proslave.

Na fotografiji koju je objavio vidi se vesela atmosfera – mama, tata i malena djevojčica sjede za stolom ispred rođendanske torte, a sve odiše toplinom i obiteljskom ljubavi.

"Mama, sretan ti", napisao je chef kratko uz pjesmu Olivera Dragojevića – "Mama", čime je dodatno dirnuo pratitelje.

Inače, Stjepan je od 2019. godine u braku s Katarinom, a godinu kasnije rodio im se dječak Gabriel. Prošle godine dobili su i kćer, a više o tome pročitajte OVDJE.

Supruga i djeca njegova su najveća motivacija.

''Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed. Kad je teško, sjetim se svog Gabriela, svoje Eli i moje Kate i znam zašto se trudim. Oni me vraćaju na zemlju i drže čvrsto uz stvarnost. Za mene su oni sve'', priznao nam je u intervjuu.

