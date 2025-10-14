Posjet koji je slomio srca: Sin Halida Bešlića obišao očev grob dan nakon posljednjeg ispraćaja

Dan nakon emotivnog ispraćaja kojem je prisustvovalo više od 150.000 ljudi, Halidov sin Dino posjetio je očev grob prekriven cvijećem i porukama.

Dan nakon posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića, njegov sin Dino, u pratnji najbližih suradnika, posjetio je očev grob, koji je prekriven vijencima, cvijećem i porukama ispunjenim ljubavlju i poštovanjem.

Pjevačev odlazak ispraćen je s puno emocija. Komemoracija održana u Narodnom kazalištu u Sarajevu okupila je prijatelje, kolege i brojne obožavatelje, a posebno su se istaknuli govor Dine Merlina i izvedba Dražena Žerića Žere.

Dženaza je klanjana u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a tisuće ljudi u tišini su ispunile Baščaršiju, odajući počast voljenom glazbeniku. Lijes, s tradicionalnim bosanskim fesom na vrhu, nošen je iz ruke u ruku kroz okupljenu masu.

Nakon molitve, tužna kolona nastavila je kroz Ferhadiju, prolazeći pored Vječne vatre, sve do gradskog groblja Bare, gdje se održala još jedna dženaza. Ukop je protekao u tišini, pred tisućama okupljenih koji su došli s cvijećem. Prema procjenama, u Sarajevu se tog dana okupilo i do 150.000 ljudi, a među njima su bili i brojni poznati.

