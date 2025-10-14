Preminuo je legendarni glazbenik D'Angelo, izgubio je bitku nakon teške bolesti

D'Angelo, glazbeni genij koji je redefinirao soul, preminuo je 14. listopada 2025., ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag i glazbenu ostavštinu koja je obilježila generacije.

Michael Eugene Archer, poznat svijetu kao D'Angelo, rođen je u Richmondu i već kao trogodišnjak počeo je svirati klavir.

Glazbeni put započeo je u crkvi, među članovima obitelji, a kasnije postao ključna figura u revitalizaciji soul glazbe. Njegov prvijenac "Brown Sugar" iz 1995. označio je početak karijere koja je obilježila generacije, a naslove poput "Voodoo" (2000.) i "Black Messiah" (2014.) publika i kritika pamte kao remek-djela.

Njegov prepoznatljiv falset, spoj soula 70-ih s modernim R&B-jem i hip-hopom, te hit "Untitled" ("How Does It Feel") učvrstili su njegov status glazbene ikone – i to ne samo zbog glasa već i zbog upečatljivog spota koji je pratio pjesmu. U karijeri je osvojio četiri Grammyja, uključujući onaj za najbolji R&B album.

Obitelj je vijest o njegovoj smrti podijelila sljedećim riječima:

"Sjajna zvijezda naše obitelji ugasila je svoje svjetlo u ovom životu. Nakon duge i hrabre borbe s rakom s tugom objavljujemo da nas je Michael D'Angelo Archer, poznat globalno kao D'Angelo, napustio 14. listopada 2025. Ostavlja za sobom samo prekrasne uspomene, ali i neprocjenjivu glazbenu ostavštinu."

Poznat po svom talentu, ali i povučenosti, D’Angelo je ostavio snažan dojam na glazbenu industriju i ostao upamćen kao jedan od najvažnijih umjetnika neo-soula. Njegova smrt potresla je obožavatelje diljem svijeta.

