Thompson se oglasio uoči koncerta u Areni Zagreb, objavio je uzbudljivu vijest!

Marko Perković Thompson nastavlja svoju dvoransku turneju te je putem društvenih mreža najavio novi koncert.
Popularni glazbenik najavio je koncert koji će se održati 6. veljače 2026. godine u Dvorani mladosti.
Vijest je objavljena putem službene Facebook stranice, gdje je Thompson poručio kako se veseli ponovnom susretu s riječkom publikom.
''S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u Dvorani mladosti u Rijeci, 6. veljače 2026. godine. Sve dodatne informacije o koncertu bit će objavljene uskoro. Veselimo se susretu s riječkom publikom i zajedničkom glazbenom večeri.''
Detalji o početku prodaje ulaznica, cijenama i ostalim tehničkim informacijama bit će poznati u narednom razdoblju, a publika u Rijeci već sada može početi odbrojavati do glazbene večeri koja će zasigurno privući velik interes.
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Prije nekoliko dana najavio je nove datume koncerata u Poreču i Splitu jer su se prvi datumi rasprodali brzinom munje. Više pogledajte OVDJE.
Sutra, 27. prosinca, održat će koncert u Areni Zagreb.
