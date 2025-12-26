Thompson se oglasio uoči koncerta u Areni Zagreb, objavio je uzbudljivu vijest!

Marko Perković Thompson nastavlja svoju dvoransku turneju te je putem društvenih mreža najavio novi koncert.

Marko Perković Thompson nastavlja svoju dvoransku turneju, a među gradovima koji će ga ugostiti je i Rijeka.

Popularni glazbenik najavio je koncert koji će se održati 6. veljače 2026. godine u Dvorani mladosti.

Vijest je objavljena putem službene Facebook stranice, gdje je Thompson poručio kako se veseli ponovnom susretu s riječkom publikom.

''S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u Dvorani mladosti u Rijeci, 6. veljače 2026. godine. Sve dodatne informacije o koncertu bit će objavljene uskoro. Veselimo se susretu s riječkom publikom i zajedničkom glazbenom večeri.''

Detalji o početku prodaje ulaznica, cijenama i ostalim tehničkim informacijama bit će poznati u narednom razdoblju, a publika u Rijeci već sada može početi odbrojavati do glazbene večeri koja će zasigurno privući velik interes.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Prije nekoliko dana najavio je nove datume koncerata u Poreču i Splitu jer su se prvi datumi rasprodali brzinom munje. Više pogledajte OVDJE.

Sutra, 27. prosinca, održat će koncert u Areni Zagreb.

Idete li na koncert u Areni Zagreb? Da, jedva čekam!

Ne idem Da, jedva čekam!

Ne idem Ukupno glasova:

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Nives Celzijus i kći pozirale ispred bora u čipkastim kombinacijama: ''Ne zna se tko je ljepši...''

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Pravi mali gospodin! Pogledajte kako se Majin Bloom uredio za božićno fotkanje