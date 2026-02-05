Kreativni utezi! Pobjednica MasterChefa nasmijala videom iz kuhinje: ''Trening se ne preskače!''

Endrina Muquaj još jednom je dokazala da joj dobre energije i smisla za šalu ne nedostaje.
Endrina Muqaj ponovno je nasmijala svoje pratitelje neobičnim i simpatičnim videom iz kuhinje, u kojem je na svoj prepoznatljiv način spojila posao i – trening.
Pobjednica posljednje sezone popularnog showa MasterChef snimila je kratki video u radnom okruženju, gdje uz osmijeh vježba držeći ribe u rukama, kao da su utezi.
Endrina Muqaj - 3 Foto: Instagram
Vječno nasmijana Endrina video je popratila duhovitom porukom kako se trening ne preskače.
Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram
Video je brzo privukao pažnju i izazvao brojne reakcije pratitelja.
Nedavno je pak sve nasmijala otkrivši što misli o viralnom receptu s interneta, više pogledajte OVDJE.
Endrina Muqaj Foto: Nova TV
