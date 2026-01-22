Pobjednica MasterChefa našalila se sa snježnim kaosom s kojim smo se suočili: "A ti nemaš soli za ručak!"

Endrina Muqaj našalila se na račun snijega u Zagrebu skečem u kojem krade sol iz hodnika zgrade gdje živi.

Početkom 2026. većinu Hrvatske, čak i dijelove gdje nikada ne pada, iznenadio je veliki snježni val, zbog kojeg su se zatvarale i autoceste. Kako bi se ipak mogli kretati po dvorištu ili doći do auta, mnogi su kupovali sol kako bi barem privremeno spriječili poledicu i eventualne ozljede.

Da se ovakva situacija može okrenuti i na šalu, pokazala je pobjednica MasterChefa Enrina Muqaj u videu kojeg je objavila na društvenim mrežama.

Endrina Muqaj Foto: Instagram

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Endrina, koja je donedavno bila u Trogiru gdje je kuhala u restoranu Il Ponte, našalila se kako doma nije imala soli jer je u Zagrebu zavladala nestašica zbog snijega, pa je htjela uzeti si jednu kutiju soli koja je stajala na ulazu u zgradu.

Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 2 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 3 Foto: Instagram Screenshot

"Ostala sam bez soli doma, ali susjedi imaju sitnu sol!", rekla je Endrina, uzevši jednu kutiju, koju je kasnije vratila uz riječi: "Šalim se, vraćam naravno, nijedan susjed nije ostao uskraćen soli za kolnik, tako da ne brinite."

Video kojeg je opisala i kao "POV: U Zagrebu je pao snijeg nakon 10 godina, a ti nemaš soli doma za ručak", nasmijao je i njezine fanove.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

"Najbolja", "Dobra reklama za sol", "Jesi komedija", "Mora da te je uhvatio", napisali su joj pratitelji uz mnogo emotikona u kojima se smiju.

Nedavno je s Juricom Juraškovićem iz MasterChefa nasmijala pratitelje u jednom skeču, kojeg možete pogledati OVDJE.

Kakve poruke joj je poslala majka, pogledajte OVDJE.

