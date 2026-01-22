Severina pokazala kako je izgledala rođendanska proslava njezine majke, zajedno su puhale svjećice

Severina je na društvenim mrežama objavila video s proslave majčinog rođendana i pokazala toplinu obiteljskog trenutka.

Severina je ovih dana razveselila pratitelje na društvenim mrežama objavom niza fotografija i videa u kojima je okružena najbližima.

Jedan video posebno se istaknuo i osvojio srca njezinih pratitelja.

Naime, Na snimci se vidi dirljiv trenutak sa rođendanske proslave njezine majke Ane. Severina nasmijana drži tortu sa zapaljenim svjećicama, dok njezina majka, u šarenoj rođendanskoj kapici, lagano puše svjećice s nježnim osmijehom i vidljivim uzbuđenjem.

''Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari... i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite jer je Svjetski dan zagrljaja...'', napisla je uz fotografije.

Komentari ispod prizora samo su se nizali.

''Grlim vas sve'', ''Legende'', ''Sve najbolje od srca, Ani šaljemo puno poljubaca, čuvajte je'', ''Svakome po jedno veliko srce'', ''Tako lijepa i elegantna'', ''Kakvi lijepi prizori'', samo je dio komentara njezinih pratitelja.

