David i Victoria povukli crtu - donijeli su odluku koja bi mogla promijeniti obiteljsku dinamiku

Nakon eksplozivnih optužbi njihovog sina Brooklyna, Victoria i David Beckham odlučili su, prema bliskim izvorima, kako do daljnjega neće obnoviti odnos sa sinom.

Obiteljska drama u domu Beckhamovih posljednjih dana ne silazi s naslovnica svjetskih medija.

Brooklyn Beckham šokirao je javnost objavom opsežne izjave na Instagramu u kojoj je otvoreno optužio svoje roditelje, Davida i Victoriju Beckham, za manipulaciju, kontrolu i niz, kako tvrdi, traumatičnih situacija koje su obilježile njegov život, uključujući i njegovo vjenčanje s Nicolom Peltz.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

David, Brooklyn i Victoria Beckham Foto: Profimedia

Njegove optužbe izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama, ali i dubok raskol unutar obitelji. Prema izvorima bliskima Beckhamovima, David i Victoria navodno su "bijesni i slomljeni" te su poručili da neće obnoviti odnos sa sinom dok je u braku s Nicolom Peltz. Iako, kako tvrde izvori, i dalje vole Brooklyna, osjećaju da su iscrpili sve mogućnosti za pomirenje.

Drama se dodatno produbila kada je jedan od gostiju vjenčanja, DJ Fat Tony javno podržao Brooklynove tvrdnje, navodeći da je doista svjedočio neugodnom trenutku na plesnom podiju. S druge strane, američki Vogue, koji je pratio vjenčanje, u svojoj reportaži navodi drukčiju verziju događaja, prema kojoj je Brooklyn sam pozvao majku na ples kasnije tijekom večeri, što je otvorilo pitanje – što se doista dogodilo te noći?

Nelson Peltz, Nicola i Brooklyn Peltz Beckham - 5 Foto: Profimedia

David, Victoria i Brooklyn Beckham - 1 Foto: Profimedia

Brooklyn je u svojoj izjavi otišao i korak dalje, tvrdeći da su ga roditelji pokušali prisiliti da prije vjenčanja potpiše ugovor kojim bi se odrekao prava na vlastito ime, što bi, kako kaže, utjecalo i na njegovu suprugu te buduću djecu. Poznato je da je Victoria Beckham još 2016. patentirala ime "Brooklyn Beckham", no iz obiteljskog kruga tvrde da je to učinjeno kako bi se zaštitila njegova prava, a ne ograničila.

Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp

David i Victoria Beckham s djecom Foto: Profimedia

U cijelu priču snažno je upletena i obitelj Peltz, moćni američki poslovni klan, za koji pojedini stručnjaci smatraju da sada ima velik utjecaj na Brooklynov život i karijeru. PR stručnjaci upozoravaju da bi ova javna svađa mogla ozbiljno narušiti imidž "Brenda Beckham", koji je desetljećima građen na slici složne, uspješne i povezane obitelji.

Kako će se ova obiteljska saga dalje razvijati i postoji li šansa za pomirenje, zasad je neizvjesno. Jedno je sigurno – Beckhamovi se suočavaju s jednom od najtežih kriza dosad, a javnost pomno prati svaki novi potez ove nekad savršene celebrity obitelji.

