Bivša teniska zvijezda viđena prvi put nakon poroda, prizor nikoga nije ostavio ravnodušnim

Ana Kurnjikova snimljena je na ulicama Miamija s troje starije djece mjesec dana nakon što je rodila četvrto dijete.

Nekada najljepša tenisačica Ana Kurnjikova snimljena je u rijetkom izlasku s djecom, prvi put otkako je rodila svoje četvrto dijete. Bivša teniska zvijezda viđena je s troje starije djece u opuštenoj šetnji Miamijem, daleko od glamura kojim je nekoć dominirala sportskim i društvenim scenama.

Na fotografijama Ana djeluje potpuno posvećeno majčinstvu – u ležernoj crnoj trenirci, bez trunke šminke i sa sunčanim naočalama, pažljivo je nadzirala djecu dok su izlazila iz automobila i okupljala se oko nje.

Ana Kurnjikova - 1 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova - 4 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova - 3 Foto: Profimedia

Njezina starija djeca, Nicolas, Lucy i Mary, bila su odjevena sportski, a cijela scena odavala je dojam sasvim običnog obiteljskog trenutka.

Iako Kurnjikova već godinama izbjegava javne nastupe i rijetko se pojavljuje u medijima, interes za njezin privatni život ne jenjava, osobito nakon vijesti o proširenju obitelji.

Ana Kurnjikova - 4 Foto: Profimedia

Anna Kournikova Foto: Afp

Ona i suprug Enrique Iglesias poznati su po tome da svoj obiteljski život drže podalje od očiju javnosti.

Ta šetnja s djecom dok su išla u školu bila je jedan od rijetkih trenutaka u kojima je Ana viđena nakon poroda, a fotografije su brzo privukle pozornost svjetskih medija – kao podsjetnik da je bivša teniska ikona danas prije svega posvećena ulozi majke.

